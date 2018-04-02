Маша Малиновская кардинально преобразилась, чтобы вернуться на ТВ

Там она рассказала о том, что собирается вернуться на ТВ и ради этого ей надо избавиться от лишних килограммов. На днях же Маша представила фанатам себя в усовершенствованном виде.«Xочу поблагодарить всех вас и за поддержку, и за критику! Я провела эпическую работу над ошибками и учла все ваши бесспорно справедливые замечания! Внешность, техника речи, профессионализм - все подверглось инвентаризации и все эти инструменты, которыми я ранее владела, но не пользовалась, наконец достала с антресоли! Хочу поблагодарить свою семью, что все эти годы ни на секунду не переставала верить в меня! Друзей и людей мне не знакомых, что, невзирая на внешнюю оболочку, видят во мне свет и знают, что такое красота и понимают, почему ее обожествляют люди.Знают, что не сосуд это, в котором пустота, а все ж огонь, пылающий в сосуде. Ну и конечно хочу поблагодарить врагов своих и хейтеров за то, что не были ко мне равнодушны, ведь самый большой грех по отношению к ближнему - не ненависть, а равнодушие! Вот истинно вершина бесчеловечности», — заявила Малиновская фолловерам.Хотя многие поклонники предположили, что тут не обошлось и без пластической операции.