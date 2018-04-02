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Фанаты не узнали Анастасию Заворотнюк

Сегодня, 10:19
Недавно в микроблоге известной актрисы Анастасии Заворотнюк появилась фотография, которая вызвала недоумение пользователей Сети.

Фанаты не узнали Анастасию Заворотнюк
На снимке актриса позирует для обложки глянцевого издания Moda Topical, посвященной звезде. Причем Анастасию сложно узнать в подобранном стилистами образе.

Фанаты не узнали Анастасию Заворотнюк


Хотя сама Заворотнюк осталась довольна работой со съемочной группой, но вот поклонники совершенно иного мнения. Они не сразу признали на снимке актрису, некоторые спутали ее с Надеждой Бабкиной, другие - с Анжеликой Варум.

Фанаты не узнали Анастасию Заворотнюк

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Ключевые слова: Анастасия Заворотнюк

Количество просмотров: 2 132
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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