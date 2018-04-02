Хотя сама Заворотнюк осталась довольна работой со съемочной группой, но вот поклонники совершенно иного мнения. Они не сразу признали на снимке актрису, некоторые спутали ее с Надеждой Бабкиной, другие - с Анжеликой Варум.
Фанаты не узнали Анастасию Заворотнюк
Сегодня, 10:19
Недавно в микроблоге известной актрисы Анастасии Заворотнюк появилась фотография, которая вызвала недоумение пользователей Сети.
На снимке актриса позирует для обложки глянцевого издания Moda Topical, посвященной звезде. Причем Анастасию сложно узнать в подобранном стилистами образе.
Хотя сама Заворотнюк осталась довольна работой со съемочной группой, но вот поклонники совершенно иного мнения. Они не сразу признали на снимке актрису, некоторые спутали ее с Надеждой Бабкиной, другие - с Анжеликой Варум.
Хотя сама Заворотнюк осталась довольна работой со съемочной группой, но вот поклонники совершенно иного мнения. Они не сразу признали на снимке актрису, некоторые спутали ее с Надеждой Бабкиной, другие - с Анжеликой Варум.
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Ключевые слова: Анастасия Заворотнюк
Количество просмотров: 2 132
Количество просмотров: 2 132
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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