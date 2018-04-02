Фанаты не узнали Анастасию Заворотнюк

На снимке актриса позирует для обложки глянцевого издания Moda Topical, посвященной звезде. Причем Анастасию сложно узнать в подобранном стилистами образе.Хотя сама Заворотнюк осталась довольна работой со съемочной группой, но вот поклонники совершенно иного мнения. Они не сразу признали на снимке актрису, некоторые спутали ее с Надеждой Бабкиной, другие - с Анжеликой Варум.