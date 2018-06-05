Татьяна Васильева попросила оценить свой молодежный образ

Несколько недель назад актриса вернулась из США, где у нее с коллегами были гастроли. Причем Татьяна успела не только поработать, но и походить по магазинам. Она опубликовала фотографию, на которой предстала в смелом молодежном образе.«Кстати, как вам мой стиль? Куртку купила на гастролях в Америке, ребята сказали, что мне очень к лицу», - поведала Васильева.Поклонники не перестают удивляться роскошному внешнему виду актрисы и были восхищены ее новым образом.