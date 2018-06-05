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Татьяна Васильева попросила оценить свой молодежный образ

Сегодня, 10:39
71-летняя актриса Татьяна Васильева часто делится с поклонниками новыми фотографиями из повседневной жизни.

Татьяна Васильева попросила оценить свой молодежный образ
Несколько недель назад актриса вернулась из США, где у нее с коллегами были гастроли. Причем Татьяна успела не только поработать, но и походить по магазинам. Она опубликовала фотографию, на которой предстала в смелом молодежном образе.

Татьяна Васильева попросила оценить свой молодежный образ


«Кстати, как вам мой стиль? Куртку купила на гастролях в Америке, ребята сказали, что мне очень к лицу», - поведала Васильева.

Поклонники не перестают удивляться роскошному внешнему виду актрисы и были восхищены ее новым образом.

Татьяна Васильева попросила оценить свой молодежный образ

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Ключевые слова: Татьяна Васильева

Количество просмотров: 1 846
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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