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Светлана Лобода всего через две недели после родов вышла в свет в откровенном платье

Сегодня, 21:43
Певица Светлана Лобода стала мамой во второй раз в конце мая.

Светлана Лобода всего через две недели после родов вышла в свет в откровенном платье
35-летняя Светлана Лобода уже воспитывает 7-летнюю дочку Евангелину от предыдущих отношений, имя отца её новорожденной малышки держится в секрете, равно как и имя девочки. Дочка певицы появилась на свет в одной из клиник Лос-Анджелеса 24 мая.

Светлана Лобода всего через две недели после родов вышла в свет в откровенном платье


Светлана невероятно быстро вернула себе былую форму, и уже сегодня прошла по красной дорожке ежегодной премии МУЗ-ТВ 2018 в облегающем кружевном платье, идеально подчеркнувшем её стройную фигуру.

Светлана Лобода всего через две недели после родов вышла в свет в откровенном платье


Светлана Лобода всего через две недели после родов вышла в свет в откровенном платье


Светлана Лобода всего через две недели после родов вышла в свет в откровенном платье

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Ключевые слова: Светлана Лобода, МУЗ-ТВ 2018

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Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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