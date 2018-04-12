Светлана невероятно быстро вернула себе былую форму, и уже сегодня прошла по красной дорожке ежегодной премии МУЗ-ТВ 2018 в облегающем кружевном платье, идеально подчеркнувшем её стройную фигуру.
Светлана Лобода всего через две недели после родов вышла в свет в откровенном платье
Сегодня, 21:43
Певица Светлана Лобода стала мамой во второй раз в конце мая.
35-летняя Светлана Лобода уже воспитывает 7-летнюю дочку Евангелину от предыдущих отношений, имя отца её новорожденной малышки держится в секрете, равно как и имя девочки. Дочка певицы появилась на свет в одной из клиник Лос-Анджелеса 24 мая.
Светлана невероятно быстро вернула себе былую форму, и уже сегодня прошла по красной дорожке ежегодной премии МУЗ-ТВ 2018 в облегающем кружевном платье, идеально подчеркнувшем её стройную фигуру.
Светлана невероятно быстро вернула себе былую форму, и уже сегодня прошла по красной дорожке ежегодной премии МУЗ-ТВ 2018 в облегающем кружевном платье, идеально подчеркнувшем её стройную фигуру.
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Ключевые слова: Светлана Лобода, МУЗ-ТВ 2018
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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