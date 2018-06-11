Федор и Паулина вместе уже давно, но до сих пор официально не оформили свои отношения, а все дело в том, что Бондарчук до сих пор не развелся с супругой Светланой.
Паулина Андреева вышла в свет в откровенном платье с глубоким декольте
Сегодня, 11:18
На днях состоялось закрытие фестиваля "Кинотавр", которое посетил и знаменитый режиссер Федор Бондарчук со своей возлюбленной Паулиной Андреевой.
На красную ковровую дорожку Паулина вышла в платье с глубоким декольте, которое продемонстрировало ее идеальную фигуру. Федор же выбрал классический костюм, белую рубашку и бабочку.
Федор и Паулина вместе уже давно, но до сих пор официально не оформили свои отношения, а все дело в том, что Бондарчук до сих пор не развелся с супругой Светланой.
Федор и Паулина вместе уже давно, но до сих пор официально не оформили свои отношения, а все дело в том, что Бондарчук до сих пор не развелся с супругой Светланой.
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Ключевые слова: Паулина Андреева, Федор Бондарчук
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Количество просмотров: 1 352
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, Открыто.lv
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Автор фото: Instagram, Открыто.lv
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