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Паулина Андреева вышла в свет в откровенном платье с глубоким декольте

Сегодня, 11:18
На днях состоялось закрытие фестиваля "Кинотавр", которое посетил и знаменитый режиссер Федор Бондарчук со своей возлюбленной Паулиной Андреевой.

Паулина Андреева вышла в свет в откровенном платье с глубоким декольте
На красную ковровую дорожку Паулина вышла в платье с глубоким декольте, которое продемонстрировало ее идеальную фигуру. Федор же выбрал классический костюм, белую рубашку и бабочку.

Паулина Андреева вышла в свет в откровенном платье с глубоким декольте


Федор и Паулина вместе уже давно, но до сих пор официально не оформили свои отношения, а все дело в том, что Бондарчук до сих пор не развелся с супругой Светланой.

Паулина Андреева вышла в свет в откровенном платье с глубоким декольте

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Ключевые слова: Паулина Андреева, Федор Бондарчук

Количество просмотров: 1 352
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Открыто.lv

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