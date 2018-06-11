Паулина Андреева вышла в свет в откровенном платье с глубоким декольте

На красную ковровую дорожку Паулина вышла в платье с глубоким декольте, которое продемонстрировало ее идеальную фигуру. Федор же выбрал классический костюм, белую рубашку и бабочку.Федор и Паулина вместе уже давно, но до сих пор официально не оформили свои отношения, а все дело в том, что Бондарчук до сих пор не развелся с супругой Светланой.