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Совместное появление Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук на светском мероприятии привело в восторг фанатов

Сегодня, 10:28
На днях в Москве прошло pre-party фестиваля «Жара», которое посетили многие представители российского шоу-бизнеса.

Совместное появление Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук на светском мероприятии привело в восторг фанатов
Среди гостей вечера были и российские певцы, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Супруги произвели фурор своим появлением на светском мероприятии. На Юлии было надето белое платье с золотым поясом, а Алексей выбрал черный костюм.

Совместное появление Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук на светском мероприятии привело в восторг фанатов


"Pre-party фестиваля «ЖАРА»))) хоть и dress code был морской- мы обманули всех, надев нижнее бельё в полосочку и с якорьками", - подписала фото Юлия.

Напомним, что супруги являются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе, они поражают идиллией в отношениях.

Совместное появление Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук на светском мероприятии привело в восторг фанатов

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Ключевые слова: Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков

Количество просмотров: 3 731
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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