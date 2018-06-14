Совместное появление Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук на светском мероприятии привело в восторг фанатов

Среди гостей вечера были и российские певцы, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Супруги произвели фурор своим появлением на светском мероприятии. На Юлии было надето белое платье с золотым поясом, а Алексей выбрал черный костюм."Pre-party фестиваля «ЖАРА»))) хоть и dress code был морской- мы обманули всех, надев нижнее бельё в полосочку и с якорьками", - подписала фото Юлия.Напомним, что супруги являются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе, они поражают идиллией в отношениях.