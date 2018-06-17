Натали Портман в платье в горох восхитила своих фанатов

Звезда стала продюсером новой картины. По признанию самой актрисы, книга Джонатана Сафрана Фоера, по основам которой снят фильм, произвела на нее неизгладимое впечатление.Для премьеры Натали выбрала белое платье в черный горох, которое идеально сидело на фигуре звезды. А пышная юбка стала изюминкой наряда. Портман не стала усложнять свой образ ярким макияжем, сделав акцент лишь на губах.