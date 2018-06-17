Для премьеры Натали выбрала белое платье в черный горох, которое идеально сидело на фигуре звезды. А пышная юбка стала изюминкой наряда. Портман не стала усложнять свой образ ярким макияжем, сделав акцент лишь на губах.
Натали Портман в платье в горох восхитила своих фанатов
Сегодня, 12:28
На днях в Нью-Йорке состоялась премьера документального фильма "Мясо", мероприятие не могла пропустить актриса Натали Портман.
Звезда стала продюсером новой картины. По признанию самой актрисы, книга Джонатана Сафрана Фоера, по основам которой снят фильм, произвела на нее неизгладимое впечатление.
Для премьеры Натали выбрала белое платье в черный горох, которое идеально сидело на фигуре звезды. А пышная юбка стала изюминкой наряда. Портман не стала усложнять свой образ ярким макияжем, сделав акцент лишь на губах.
Для премьеры Натали выбрала белое платье в черный горох, которое идеально сидело на фигуре звезды. А пышная юбка стала изюминкой наряда. Портман не стала усложнять свой образ ярким макияжем, сделав акцент лишь на губах.
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Ключевые слова: Натали Портман
Количество просмотров: 2 587
Количество просмотров: 2 587
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, Cosmopolitan
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Автор фото: Instagram, Cosmopolitan
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