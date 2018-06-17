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Натали Портман в платье в горох восхитила своих фанатов

Сегодня, 12:28
На днях в Нью-Йорке состоялась премьера документального фильма "Мясо", мероприятие не могла пропустить актриса Натали Портман.

Натали Портман в платье в горох восхитила своих фанатов
Звезда стала продюсером новой картины. По признанию самой актрисы, книга Джонатана Сафрана Фоера, по основам которой снят фильм, произвела на нее неизгладимое впечатление.

Натали Портман в платье в горох восхитила своих фанатов


Для премьеры Натали выбрала белое платье в черный горох, которое идеально сидело на фигуре звезды. А пышная юбка стала изюминкой наряда. Портман не стала усложнять свой образ ярким макияжем, сделав акцент лишь на губах.

Натали Портман в платье в горох восхитила своих фанатов

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Ключевые слова: Натали Портман

Количество просмотров: 2 587
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Cosmopolitan

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