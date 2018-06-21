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Тесс Холидей решилась на необычную смену имиджа

Сегодня, 09:16
Тесс Холидей является самой полной моделью в мире, ее вес достигает 155 килограммов.

Тесс Холидей решилась на необычную смену имиджа
Тесс старается донести до своих поклонников, что не надо стесняться своего тела и надо любить себя такой, какая ты есть. Очень часто модель подвергается жесткой критике со стороны недоброжелателей, но старается не реагировать на их замечания.

Тесс Холидей решилась на необычную смену имиджа


На днях Холидей поделилась новой фотографией, на которой показала результат кардинального преображения. Модель решилась перекрасит волосы в непривычный цвет ультрамарина. Многие поклонники заметили, что образ получился ярким и очень идет Тесс.

Тесс Холидей решилась на необычную смену имиджа

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Ключевые слова: Тесс Холидей

Количество просмотров: 624
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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