На днях Холидей поделилась новой фотографией, на которой показала результат кардинального преображения. Модель решилась перекрасит волосы в непривычный цвет ультрамарина. Многие поклонники заметили, что образ получился ярким и очень идет Тесс.
Тесс Холидей решилась на необычную смену имиджа
Сегодня, 09:16
Тесс Холидей является самой полной моделью в мире, ее вес достигает 155 килограммов.
Тесс старается донести до своих поклонников, что не надо стесняться своего тела и надо любить себя такой, какая ты есть. Очень часто модель подвергается жесткой критике со стороны недоброжелателей, но старается не реагировать на их замечания.
На днях Холидей поделилась новой фотографией, на которой показала результат кардинального преображения. Модель решилась перекрасит волосы в непривычный цвет ультрамарина. Многие поклонники заметили, что образ получился ярким и очень идет Тесс.
На днях Холидей поделилась новой фотографией, на которой показала результат кардинального преображения. Модель решилась перекрасит волосы в непривычный цвет ультрамарина. Многие поклонники заметили, что образ получился ярким и очень идет Тесс.
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Ключевые слова: Тесс Холидей
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Количество просмотров: 624
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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