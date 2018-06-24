Анастасия Шубская и Александр Овечкин привели в восторг фанатов совместным выходом в свет

Несмотря на интересное положение, Анастасия продолжает вести активную светскую жизнь. Женщина старается везде сопровождать возлюбленного, восхищая всех своим внешним видом.Недавно же в Лас-Вегасе прошла церемония вручения премии NHL Awards 2018, в которой отмечают лучших игроков Национальной хоккейной лиги. На мероприятии Шубская появилась в зеленом длинном платье, которое подчеркнуло заметно округлившийся живот. А Овечкин выбрал черный костюм с зеленым галстуком в тон платья супруги.