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Анастасия Шубская и Александр Овечкин привели в восторг фанатов совместным выходом в свет

Вчера, 12:59
В скором времени Анастасия Шубская собирается родить своему супругу, хоккеисту Александру Овечкину, долгожданного ребенка.

Анастасия Шубская и Александр Овечкин привели в восторг фанатов совместным выходом в свет
Несмотря на интересное положение, Анастасия продолжает вести активную светскую жизнь. Женщина старается везде сопровождать возлюбленного, восхищая всех своим внешним видом.

Анастасия Шубская и Александр Овечкин привели в восторг фанатов совместным выходом в свет


Недавно же в Лас-Вегасе прошла церемония вручения премии NHL Awards 2018, в которой отмечают лучших игроков Национальной хоккейной лиги. На мероприятии Шубская появилась в зеленом длинном платье, которое подчеркнуло заметно округлившийся живот. А Овечкин выбрал черный костюм с зеленым галстуком в тон платья супруги.

Анастасия Шубская и Александр Овечкин привели в восторг фанатов совместным выходом в свет

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Ключевые слова: Анастасия Шубская, Александр Овечкин

Количество просмотров: 6 136
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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