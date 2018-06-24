Недавно же в Лас-Вегасе прошла церемония вручения премии NHL Awards 2018, в которой отмечают лучших игроков Национальной хоккейной лиги. На мероприятии Шубская появилась в зеленом длинном платье, которое подчеркнуло заметно округлившийся живот. А Овечкин выбрал черный костюм с зеленым галстуком в тон платья супруги.
Анастасия Шубская и Александр Овечкин привели в восторг фанатов совместным выходом в свет
Вчера, 12:59
В скором времени Анастасия Шубская собирается родить своему супругу, хоккеисту Александру Овечкину, долгожданного ребенка.
Несмотря на интересное положение, Анастасия продолжает вести активную светскую жизнь. Женщина старается везде сопровождать возлюбленного, восхищая всех своим внешним видом.
Недавно же в Лас-Вегасе прошла церемония вручения премии NHL Awards 2018, в которой отмечают лучших игроков Национальной хоккейной лиги. На мероприятии Шубская появилась в зеленом длинном платье, которое подчеркнуло заметно округлившийся живот. А Овечкин выбрал черный костюм с зеленым галстуком в тон платья супруги.
Недавно же в Лас-Вегасе прошла церемония вручения премии NHL Awards 2018, в которой отмечают лучших игроков Национальной хоккейной лиги. На мероприятии Шубская появилась в зеленом длинном платье, которое подчеркнуло заметно округлившийся живот. А Овечкин выбрал черный костюм с зеленым галстуком в тон платья супруги.
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Ключевые слова: Анастасия Шубская, Александр Овечкин
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Количество просмотров: 6 136
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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