Валерия продемонстрировала женственный образ

На днях же исполнительница на своей личной страницей в социальной сети опубликовала снимок, который произвел фурор среди ее фанатов. На фото Валерия позирует в нежно-розовом длинном платье, босоножках и кардигане такого же цвета.«Как Вам идет этот цвет!! Вы такая женственная и утонченная!», «Италия, готова туда возвращаться снова и снова», «Лерочка, какая же вы красотка!!! Женщина, настоящая!!», «Шикарное платье! вам очень идут светлые тона», «Ну прямо сказочная красота смотрю, и мне тоже хочется туда», «Валерия, какая вы красивая. Вот возраст это точно не к вам. Вы женщина без возраста!!» — пишут в комментариях фолловеры.Напомним, что Валерии 50 лет, но выглядит она как молодая девушка, ее стройной фигуре могут позавидовать и молодые девушки.