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Валерия продемонстрировала женственный образ

Сегодня, 14:27
Популярная певица Валерия часто радует поклонников новыми фотографиями из повседневной жизни, которым поклонники только и рады.

Валерия продемонстрировала женственный образ
На днях же исполнительница на своей личной страницей в социальной сети опубликовала снимок, который произвел фурор среди ее фанатов. На фото Валерия позирует в нежно-розовом длинном платье, босоножках и кардигане такого же цвета.

Валерия продемонстрировала женственный образ


«Как Вам идет этот цвет!! Вы такая женственная и утонченная!», «Италия, готова туда возвращаться снова и снова», «Лерочка, какая же вы красотка!!! Женщина, настоящая!!», «Шикарное платье! вам очень идут светлые тона», «Ну прямо сказочная красота смотрю, и мне тоже хочется туда», «Валерия, какая вы красивая. Вот возраст это точно не к вам. Вы женщина без возраста!!» — пишут в комментариях фолловеры.

Напомним, что Валерии 50 лет, но выглядит она как молодая девушка, ее стройной фигуре могут позавидовать и молодые девушки.

Валерия продемонстрировала женственный образ

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Ключевые слова: Валерия

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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