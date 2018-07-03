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Наталья Водянова в прозрачной юбке смотрелась выигрышнее более молодых коллег

Сегодня, 14:40
Знаменитая модель Наталья Водянова успевает много всего, она участвует в модных показах, дает интервью, а на днях она сама стала гостьей очередного модного показа в Париже.

Наталья Водянова в прозрачной юбке смотрелась выигрышнее более молодых коллег
Наталья посетила мероприятие вместе с возлюбленным Антуаном Арно. Для выхода в свет модель выбрала платье с прозрачной юбке. На снимке, на котором она запечатлена вместе с 25-летней коллегой Карли Клосс, Наталья заметно выделяется.

Наталья Водянова в прозрачной юбке смотрелась выигрышнее более молодых коллег


«У вас невероятное платье. Просто восторг», «Наталья, какая вы нереально красивая», — отметили поклонники.

Стоит отметить, что Наталье 36 лет, и у нее подрастают пятеро детей, но по внешнему виде Водяновой совершенно так не скажешь.

Наталья Водянова в прозрачной юбке смотрелась выигрышнее более молодых коллег

← Новая фотография младшей дочери Татья...

Ключевые слова: Наталья Водянова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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