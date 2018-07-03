Наталья Водянова в прозрачной юбке смотрелась выигрышнее более молодых коллег

Знаменитая модель Наталья Водянова успевает много всего, она участвует в модных показах, дает интервью, а на днях она сама стала гостьей очередного модного показа в Париже.

Наталья посетила мероприятие вместе с возлюбленным Антуаном Арно. Для выхода в свет модель выбрала платье с прозрачной юбке. На снимке, на котором она запечатлена вместе с 25-летней коллегой Карли Клосс, Наталья заметно выделяется.«У вас невероятное платье. Просто восторг», «Наталья, какая вы нереально красивая», — отметили поклонники.Стоит отметить, что Наталье 36 лет, и у нее подрастают пятеро детей, но по внешнему виде Водяновой совершенно так не скажешь.