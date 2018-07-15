Стройные ноги артистки выглядят, как и 15 лет назад. Но вот поклонники увидели в этом скрытый смысл. По их мнению, показывая свои ноги, Бейонсе хочет отвлечь внимание общественности от округлившегося живота. И правда, на фотосессии она не стала оголять живот и выбрала закрытую рубашку.
Бейонсе делает акцент на ногах, отвлекая внимание от округлившегося живота
Сегодня, 10:24
Уже давно популярная певица Бейонсе не радовала поклонников новыми фотографиями, но на днях решила исправить это.
Исполнительница в своем микроблоге разместила несколько фотографий, на которых она позирует в микрошортах и белой рубашке. Фигура Бейонсе, как всегда, вызывает лишь восхищение пользователей Сети.
Стройные ноги артистки выглядят, как и 15 лет назад. Но вот поклонники увидели в этом скрытый смысл. По их мнению, показывая свои ноги, Бейонсе хочет отвлечь внимание общественности от округлившегося живота. И правда, на фотосессии она не стала оголять живот и выбрала закрытую рубашку.
Стройные ноги артистки выглядят, как и 15 лет назад. Но вот поклонники увидели в этом скрытый смысл. По их мнению, показывая свои ноги, Бейонсе хочет отвлечь внимание общественности от округлившегося живота. И правда, на фотосессии она не стала оголять живот и выбрала закрытую рубашку.
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Ключевые слова: Бейонсе
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Количество просмотров: 2 899
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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