Бейонсе делает акцент на ногах, отвлекая внимание от округлившегося живота

Исполнительница в своем микроблоге разместила несколько фотографий, на которых она позирует в микрошортах и белой рубашке. Фигура Бейонсе, как всегда, вызывает лишь восхищение пользователей Сети.Стройные ноги артистки выглядят, как и 15 лет назад. Но вот поклонники увидели в этом скрытый смысл. По их мнению, показывая свои ноги, Бейонсе хочет отвлечь внимание общественности от округлившегося живота. И правда, на фотосессии она не стала оголять живот и выбрала закрытую рубашку.