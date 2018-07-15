Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Бейонсе делает акцент на ногах, отвлекая внимание от округлившегося живота

Сегодня, 10:24
Уже давно популярная певица Бейонсе не радовала поклонников новыми фотографиями, но на днях решила исправить это.

Бейонсе делает акцент на ногах, отвлекая внимание от округлившегося живота
Исполнительница в своем микроблоге разместила несколько фотографий, на которых она позирует в микрошортах и белой рубашке. Фигура Бейонсе, как всегда, вызывает лишь восхищение пользователей Сети.

Бейонсе делает акцент на ногах, отвлекая внимание от округлившегося живота


Стройные ноги артистки выглядят, как и 15 лет назад. Но вот поклонники увидели в этом скрытый смысл. По их мнению, показывая свои ноги, Бейонсе хочет отвлечь внимание общественности от округлившегося живота. И правда, на фотосессии она не стала оголять живот и выбрала закрытую рубашку.

Бейонсе делает акцент на ногах, отвлекая внимание от округлившегося живота

← Аманда Сейфрид впервые решилась на ра... Галина Юдашкина похвасталась фигурой ... →

Ключевые слова: Бейонсе

Количество просмотров: 2 899
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Бейонсе снова заставила всех говорить о своем интересном положении
Ева Лонгория впервые поделилась снимком округлившегося живота
Поклонники пришли в ужас от нового образа Бейонсе
В сети появились новые снимки из обнаженной фотосессии беременной Бейонсе
Самое популярное за неделю

Анастасия Стоцкая была жестко раскритикована за фото в купальнике Некоторое время назад популярная певица Анастасия Стоцкая отправилась в долгожданный отпуск и для отдыха выбрала Крым.
Агния Дитковските и Алексей Чадов отправились в совместный отпуск Поклонники всегда восхищались парой российских актеров Алексея Чадова и Агнии Дитковските, считая, что они друг другу очень подходят.
Джастин Бибер со своей невестой позирует в джакузи На днях стало известно о намерении популярного певца Джастина Бибера связать себя узами брака с возлюбленной Хейли Болдуин.
Жена Владимира Этуша скрывает его серьезное заболевание Накануне, стало известно, что Владимир Этуш госпитализирован в одну из московских клиник.
Татьяна Котова ответила недоброжелателям после снимка без трусов Недавний снимок бывшей солистки группы "ВИА Гра" Татьяна Котовой вызвал бурные обсуждения среди ее подписчиков.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.