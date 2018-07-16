На днях Дженнифер и Алекс сходили на свидание и были замечены по пути в ресторан. На Дженнифер было надето эффектное красное платье, которое оголило ее идеальные ноги. А Алекс выбрал костюм песочного цвета.
Дженнифер Лопес на свидание с возлюбленным надела очень короткое платье
Сегодня, 09:47
Знаменитая певица Дженнифер Лопес счастлива в отношениях с возлюбленным, бейсболистом Алексом Родригесом.
Пара вместе всего год, но их отношения уже давно перешли на новый уровень, по слухам, они даже готовятся к свадьбе. Влюбленные вызывают повышенный интерес к себе, поэтому папарацци стараются подловить пару во время совместных выходов в свет.
На днях Дженнифер и Алекс сходили на свидание и были замечены по пути в ресторан. На Дженнифер было надето эффектное красное платье, которое оголило ее идеальные ноги. А Алекс выбрал костюм песочного цвета.
На днях Дженнифер и Алекс сходили на свидание и были замечены по пути в ресторан. На Дженнифер было надето эффектное красное платье, которое оголило ее идеальные ноги. А Алекс выбрал костюм песочного цвета.
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Ключевые слова: Дженнифер Лопес
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Количество просмотров: 273
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, Сплетник
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Автор фото: Instagram, Сплетник
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