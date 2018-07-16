Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Дженнифер Лопес на свидание с возлюбленным надела очень короткое платье

Сегодня, 09:47
Знаменитая певица Дженнифер Лопес счастлива в отношениях с возлюбленным, бейсболистом Алексом Родригесом.

Дженнифер Лопес на свидание с возлюбленным надела очень короткое платье
Пара вместе всего год, но их отношения уже давно перешли на новый уровень, по слухам, они даже готовятся к свадьбе. Влюбленные вызывают повышенный интерес к себе, поэтому папарацци стараются подловить пару во время совместных выходов в свет.

Дженнифер Лопес на свидание с возлюбленным надела очень короткое платье


На днях Дженнифер и Алекс сходили на свидание и были замечены по пути в ресторан. На Дженнифер было надето эффектное красное платье, которое оголило ее идеальные ноги. А Алекс выбрал костюм песочного цвета.

Дженнифер Лопес на свидание с возлюбленным надела очень короткое платье

← Дженнифер Гарнер призналась, что в бра...

Ключевые слова: Дженнифер Лопес

Количество просмотров: 273
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Сплетник

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Дженнифер Лопес оголила ноги в платье с высоким разрезом
Дженнифер Лопес прогулялась по Нью-Йорку с новым возлюбленным
Дженнифер Лопес не доверяет своему бойфренду
Дженнифер Лопес позвала на свидание Леонардо Ди Каприо
Самое популярное за неделю

Дженнифер Лопес на свидание с возлюбленным надела очень короткое платье Знаменитая певица Дженнифер Лопес счастлива в отношениях с возлюбленным, бейсболистом Алексом Родригесом.
Дженнифер Гарнер призналась, что в браке с Беном Аффлеком не смогла привыкнуть к преследованиям папарацци Дженнифер Гарнер старается избегать тему своих отношений с Беном Аффлеком, но на днях все таки затронула эту тему в ходе разговора с журналистом.
Дима Билан поведал, почему до сих пор не стал отцом Поклонники не устают задавать популярному певцу Диме Билану вопросы о его личной жизни.
Супруга Олега Газманова посвятила ему трогательный пост в честь годовщины свадьбы Российский певец Олег Газманов вот уже пятнадцать лет счастлив в браке со своей супругой Мариной.
Анастасия Волочкова обнажилась ради футбола Балерина Анастасия Волочкова знает, как привлечь к себе внимание, и делает это очень успешно.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.