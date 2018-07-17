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Образ Ким Кардашьян, которая вышла в свет с дочкой, вызвал негативную реакцию ее фолловеров

Сегодня, 09:29
Ким Кардашьян является многодетной мамой, у нее подрастают трое детей.

Образ Ким Кардашьян, которая вышла в свет с дочкой, вызвал негативную реакцию ее фолловеров
На днях Ким посетила светское мероприятие, причем пришла она туда не одна, а со старшей дочерью Норт. Кардашьян появилась на мероприятии в черном откровенном платье и велосипедках. Фолловеры Ким сошлись во мнении, что образ получился слишком вульгарным.

Образ Ким Кардашьян, которая вышла в свет с дочкой, вызвал негативную реакцию ее фолловеров


"Одежда, которая буквально говорит: "Посмотри на мою грудь!", "Это странное платье и короткие шорты ее совсем не красят", "Очень смешной наряд", "У нее нет зеркал в доме?" - пишут пользователи Сети.

Тем более Ким сопровождала дочка, которая еще слишком мала, чтобы видеть такую откровенность.

Образ Ким Кардашьян, которая вышла в свет с дочкой, вызвал негативную реакцию ее фолловеров

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Ключевые слова: Ким Кардашьян

Количество просмотров: 442
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Сплетник

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