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Рианна сменила привычный цвет волос

Сегодня, 11:15
На днях знаменитая певица Рианна поделилась с поклонниками новой фотографией, произведя фурор своим внешним видом.

Рианна сменила привычный цвет волос
В разделе сторис в Инстаграм исполнительницы появился снимок, на котором Рианна запечатлена со светлыми волосами. Звезда известна своими экспериментами с волосами, но вот блондинкой она не была уже довольно давно.

Рианна сменила привычный цвет волос


К сожалению, в разделе сторис нельзя оставлять комментарии, поэтому неизвестна реакция фанатов Рианны. Надеемся, что в скором времени она поделится снимком с новым имиджем уже в самом микроблоге.

Рианна сменила привычный цвет волос

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Ключевые слова: Рианна

Количество просмотров: 975
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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