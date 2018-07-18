К сожалению, в разделе сторис нельзя оставлять комментарии, поэтому неизвестна реакция фанатов Рианны. Надеемся, что в скором времени она поделится снимком с новым имиджем уже в самом микроблоге.
Рианна сменила привычный цвет волос
Сегодня, 11:15
На днях знаменитая певица Рианна поделилась с поклонниками новой фотографией, произведя фурор своим внешним видом.
В разделе сторис в Инстаграм исполнительницы появился снимок, на котором Рианна запечатлена со светлыми волосами. Звезда известна своими экспериментами с волосами, но вот блондинкой она не была уже довольно давно.
К сожалению, в разделе сторис нельзя оставлять комментарии, поэтому неизвестна реакция фанатов Рианны. Надеемся, что в скором времени она поделится снимком с новым имиджем уже в самом микроблоге.
К сожалению, в разделе сторис нельзя оставлять комментарии, поэтому неизвестна реакция фанатов Рианны. Надеемся, что в скором времени она поделится снимком с новым имиджем уже в самом микроблоге.
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Ключевые слова: Рианна
Количество просмотров: 975
Количество просмотров: 975
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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Рианна сменила привычный цвет волос На днях знаменитая певица Рианна поделилась с поклонниками новой фотографией, произведя фурор своим внешним видом.
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