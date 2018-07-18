Рианна сменила привычный цвет волос

В разделе сторис в Инстаграм исполнительницы появился снимок, на котором Рианна запечатлена со светлыми волосами. Звезда известна своими экспериментами с волосами, но вот блондинкой она не была уже довольно давно.К сожалению, в разделе сторис нельзя оставлять комментарии, поэтому неизвестна реакция фанатов Рианны. Надеемся, что в скором времени она поделится снимком с новым имиджем уже в самом микроблоге.