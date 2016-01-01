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Королевское платье Яны Рудковской, сделало её героем вечеринки

Сегодня, 11:06
Накануне, Яна Рудковская похвасталась роскошным платьем, в котором собралась на светскую вечеринку, пояснив, что это не карнавал.

Королевское платье Яны Рудковской, сделало её героем вечеринки
Но, похоже, Яна опасалась критических стрел в свой адрес и запретила комментировать короткое видео, где она вертится перед объективами фотографов.

Но уже сегодня, Рудковская все переосмыслила и пояснила, что такое платье ей было просто необходимо, поскольку иначе она не смогла бы чувствовать себя настоящей королевой вечера.

Оказывается, на вечеринке журнала Tatler был показан небольшой фильм о героях этого журнала разных лет, так вот Яна и фотографии её «скромных завтраков» в инстаграм, заняли 70% всего времени.

Видимо, этот факт и позволил Яну посчитать себя королевой.

- Моё сногсшибательное кутюрное ансамбле пришлось как раз к поводу, поскольку в другом наряде я не чувствовала бы себя главной героиней этого знакового вечера #ктознаеттотпоймет, - написала Рудковская в комментариях.


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Ключевые слова: Яна Рудковская

Количество просмотров: 4 225
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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