Но, похоже, Яна опасалась критических стрел в свой адрес и запретила комментировать короткое видео, где она вертится перед объективами фотографов.
Но уже сегодня, Рудковская все переосмыслила и пояснила, что такое платье ей было просто необходимо, поскольку иначе она не смогла бы чувствовать себя настоящей королевой вечера.
Оказывается, на вечеринке журнала Tatler был показан небольшой фильм о героях этого журнала разных лет, так вот Яна и фотографии её «скромных завтраков» в инстаграм, заняли 70% всего времени.
Видимо, этот факт и позволил Яну посчитать себя королевой.
- Моё сногсшибательное кутюрное ансамбле пришлось как раз к поводу, поскольку в другом наряде я не чувствовала бы себя главной героиней этого знакового вечера #ктознаеттотпоймет, - написала Рудковская в комментариях.
Королевское платье Яны Рудковской, сделало её героем вечеринки
Сегодня, 11:06
Накануне, Яна Рудковская похвасталась роскошным платьем, в котором собралась на светскую вечеринку, пояснив, что это не карнавал.
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Ключевые слова: Яна Рудковская
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Количество просмотров: 4 225
Автор: LiliПерейти в галерею
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