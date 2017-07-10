Пользователям сети подобные фотографии показались совершенно непривлекательными: "Белла выглядит ужасно", "Очень странная фотосессия".
Белла Хадид приняла участие в неоднозначной фотосессии
Сегодня, 15:24
Модель Беллу Хадид раскритиковали за новый фотосет.
Работа модели, разумеется, предполагает и более пикантные снимки или наряды, однако новый образ 21-летней Беллы Хадид не пришелся по вкусу её почитателям. На рекламных кадрах для джинсового бренда The Feel Studio звезда появилась практически топлес, к тому же на её лице почти отсутствовал макияж.
Пользователям сети подобные фотографии показались совершенно непривлекательными: "Белла выглядит ужасно", "Очень странная фотосессия".
Пользователям сети подобные фотографии показались совершенно непривлекательными: "Белла выглядит ужасно", "Очень странная фотосессия".
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Ключевые слова: Белла Хадид
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Количество просмотров: 1 794
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, The Feel Studio
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Автор фото: instagram, The Feel Studio
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