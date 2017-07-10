Белла Хадид приняла участие в неоднозначной фотосессии

Работа модели, разумеется, предполагает и более пикантные снимки или наряды, однако новый образ 21-летней Беллы Хадид не пришелся по вкусу её почитателям. На рекламных кадрах для джинсового бренда The Feel Studio звезда появилась практически топлес, к тому же на её лице почти отсутствовал макияж.Пользователям сети подобные фотографии показались совершенно непривлекательными: "Белла выглядит ужасно", "Очень странная фотосессия".