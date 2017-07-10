Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Белла Хадид приняла участие в неоднозначной фотосессии

Сегодня, 15:24
Модель Беллу Хадид раскритиковали за новый фотосет.

Белла Хадид приняла участие в неоднозначной фотосессии
Работа модели, разумеется, предполагает и более пикантные снимки или наряды, однако новый образ 21-летней Беллы Хадид не пришелся по вкусу её почитателям. На рекламных кадрах для джинсового бренда The Feel Studio звезда появилась практически топлес, к тому же на её лице почти отсутствовал макияж.

Белла Хадид приняла участие в неоднозначной фотосессии


Пользователям сети подобные фотографии показались совершенно непривлекательными: "Белла выглядит ужасно", "Очень странная фотосессия".

Белла Хадид приняла участие в неоднозначной фотосессии


Белла Хадид приняла участие в неоднозначной фотосессии

← Стало известно о неожиданном подарке Аллы Пугачевой и Максима Галкина ... Ксения Собчак вновь станет мамой →

Ключевые слова: Белла Хадид

Количество просмотров: 1 794
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, The Feel Studio

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Белла Хадид удивила сеть снимком топлес
Белла Хадид опубликовала снимок топлес с отдыха
Белла Хадид обнажилась в новой фотосессии
Белла Хадид позирует для Harper’s Bazaar
Самое популярное за неделю

Влад Топалов ценой здоровья спас беременную Регину Тодоренко В период всей беременности Регины Тодоренко певец и будущий папа первенца пары Влад Топалов всегда был рядом с любимой.
Ким Кардашьян и Канье Уэст сообщили о своём переезде Эпатажная пара Ким Кардашьян и Канье Уэст засобирались прочь из Лос-Анджелеса.
Ксения Собчак вновь станет мамой О второй беременности телеведущей Ксении Собчак рассказал её официальный представитель.
Белла Хадид приняла участие в неоднозначной фотосессии Модель Беллу Хадид раскритиковали за новый фотосет.
Стало известно о неожиданном подарке Аллы Пугачевой и Максима Галкина своим детям На днях малышам звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнилось пять лет.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.