Подписчики Эмилии Кларк недовольны её новым имиджем

На новую стрижку пикси, по собственному признанию Эмилии, её вдохновили Брэд Питт и Гвинет Пэлтроу. Кларк руководствовалась снимками актеров, сделанными в середине 90-х годов, когда те были парой. У Брэда и Гвинет были похожие стрижки, и такой стиль довольно популярен до сих пор. Однако, подходит он далеко не всем.Именно в этом уверены поклонники Эмилии Кларк - ей такая стрижка совсем не идёт и более того, даже старит 31-летнюю звезду. "О, нет! Раньше было лучше" - комментируют снимок разочарованные подписчики.