Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Подписчики Эмилии Кларк недовольны её новым имиджем

Вчера, 19:30
Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк показала свой новый образ.

Подписчики Эмилии Кларк недовольны её новым имиджем
На новую стрижку пикси, по собственному признанию Эмилии, её вдохновили Брэд Питт и Гвинет Пэлтроу. Кларк руководствовалась снимками актеров, сделанными в середине 90-х годов, когда те были парой. У Брэда и Гвинет были похожие стрижки, и такой стиль довольно популярен до сих пор. Однако, подходит он далеко не всем.

Подписчики Эмилии Кларк недовольны её новым имиджем


Подписчики Эмилии Кларк недовольны её новым имиджем


Именно в этом уверены поклонники Эмилии Кларк - ей такая стрижка совсем не идёт и более того, даже старит 31-летнюю звезду. "О, нет! Раньше было лучше" - комментируют снимок разочарованные подписчики.

Подписчики Эмилии Кларк недовольны её новым имиджем


Подписчики Эмилии Кларк недовольны её новым имиджем


Подписчики Эмилии Кларк недовольны её новым имиджем

← Памела Андерсон выбрала соблазнительный наряд для свидания с молодым и...

Ключевые слова: Эмилия Кларк, Брэд Питт, Гвинет Пэлтроу

Количество просмотров: 4 420
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, people.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Эмилия Кларк шокировала своим внешним видом, выбрав неудачный наряд
Эмилия Кларк решилась на радикальную смену имиджа
Эмилия Кларк поведала о своём отношении к горячим сценам в «Игре престолов»
Эмилия Кларк пришла на церемонию "Эмми-2016" в металлическом платье
Самое популярное за неделю

Подписчики Эмилии Кларк недовольны её новым имиджем Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк показала свой новый образ.
Памела Андерсон выбрала соблазнительный наряд для свидания с молодым избранником Актриса Памела Андерсон засветилась в Париже вместе с возлюбленным.
Лена Летучая встала грудью на защиту природы России Продюсер и светская львица Лена Летучая запускает новую программу под названием "Без мусора в голове".
Елена Летучая готова продать свое нижнее белье До этого момента Елена Летучая пробовала продавать футболки со своим изображением.
У Филипп Киркорова в Канаде нашелся сын У Филиппа Киркорова растут двое детей от двух неизвестных женщин, но кроме того «короля» подозревают и в наличие других внебрачных детей.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.