Именно в этом уверены поклонники Эмилии Кларк - ей такая стрижка совсем не идёт и более того, даже старит 31-летнюю звезду. "О, нет! Раньше было лучше" - комментируют снимок разочарованные подписчики.
Подписчики Эмилии Кларк недовольны её новым имиджем
Вчера, 19:30
Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк показала свой новый образ.
На новую стрижку пикси, по собственному признанию Эмилии, её вдохновили Брэд Питт и Гвинет Пэлтроу. Кларк руководствовалась снимками актеров, сделанными в середине 90-х годов, когда те были парой. У Брэда и Гвинет были похожие стрижки, и такой стиль довольно популярен до сих пор. Однако, подходит он далеко не всем.
Именно в этом уверены поклонники Эмилии Кларк - ей такая стрижка совсем не идёт и более того, даже старит 31-летнюю звезду. "О, нет! Раньше было лучше" - комментируют снимок разочарованные подписчики.
Именно в этом уверены поклонники Эмилии Кларк - ей такая стрижка совсем не идёт и более того, даже старит 31-летнюю звезду. "О, нет! Раньше было лучше" - комментируют снимок разочарованные подписчики.
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Ключевые слова: Эмилия Кларк, Брэд Питт, Гвинет Пэлтроу
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Количество просмотров: 4 420
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, people.com
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Автор фото: instagram, people.com
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