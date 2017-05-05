"Мы с Лилой познакомились на Ибице в 2008 году, когда она отдыхала там с мамой. Уже тогда были видны сильный характер, индивидуальность и красота шестилетней девочки… Красота Лилы, ее спокойствие, терпение и доброта сделали этот проект еще более особенным, чем я мог себе представить" - заявил креативный директор бренда.
Дочь Кейт Мосс дебютировала в мире моды
Сегодня, 17:04
Дочь знаменитой модели Кейт Мосс подписала свой первый контракт с модным домом.
Мир моды пополнился ещё одной начинающей звездочкой - выбрать такую же профессию, как у мамы, решила 16-летняя Лила Грейс, дочь Кейт Мосс. Девушка подписала свой первый крупный контракт с Marc Jacobs Beauty. Ранее эту же линию представляла дочь модели Синди Кроуфорд Кайя Гербер.
"Мы с Лилой познакомились на Ибице в 2008 году, когда она отдыхала там с мамой. Уже тогда были видны сильный характер, индивидуальность и красота шестилетней девочки… Красота Лилы, ее спокойствие, терпение и доброта сделали этот проект еще более особенным, чем я мог себе представить" - заявил креативный директор бренда.
"Мы с Лилой познакомились на Ибице в 2008 году, когда она отдыхала там с мамой. Уже тогда были видны сильный характер, индивидуальность и красота шестилетней девочки… Красота Лилы, ее спокойствие, терпение и доброта сделали этот проект еще более особенным, чем я мог себе представить" - заявил креативный директор бренда.
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Ключевые слова: Кейт Мосс, Лила Грейс
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, wwd.com
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Автор фото: instagram, wwd.com
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