Ольга Куриленко появилась на премьере в платье с декольте и пикантным разрезом

На ежегодном кинофестивале в Лондоне накануне состоялась премьера нового фильма режиссера Терри Гиллиама "Человек, который убил Дон Кихота". Главную женскую роль в ленте исполнила актриса славянского происхождения, сделавшая головокружительную карьеру в Голливуде - Ольга Куриленко.На премьере звезда предстала в потрясающем чёрном платье с декольте и довольно смелым разрезом до бедра, однако весь образ в целом совершенно не выглядел вызывающим или неуместным. Наоборот - модные эксперты назвали Куриленко настоящей красоткой и похвалили её вкус и выбор такого стильного наряда. Интересно, что создателем платья является российский дизайнер Ульяна Сергеенко.