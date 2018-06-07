На премьере звезда предстала в потрясающем чёрном платье с декольте и довольно смелым разрезом до бедра, однако весь образ в целом совершенно не выглядел вызывающим или неуместным. Наоборот - модные эксперты назвали Куриленко настоящей красоткой и похвалили её вкус и выбор такого стильного наряда. Интересно, что создателем платья является российский дизайнер Ульяна Сергеенко.
Ольга Куриленко появилась на премьере в платье с декольте и пикантным разрезом
Сегодня, 21:11
Актриса Ольга Куриленко выбрала для торжественной дорожки невероятный наряд.
На ежегодном кинофестивале в Лондоне накануне состоялась премьера нового фильма режиссера Терри Гиллиама "Человек, который убил Дон Кихота". Главную женскую роль в ленте исполнила актриса славянского происхождения, сделавшая головокружительную карьеру в Голливуде - Ольга Куриленко.
На премьере звезда предстала в потрясающем чёрном платье с декольте и довольно смелым разрезом до бедра, однако весь образ в целом совершенно не выглядел вызывающим или неуместным. Наоборот - модные эксперты назвали Куриленко настоящей красоткой и похвалили её вкус и выбор такого стильного наряда. Интересно, что создателем платья является российский дизайнер Ульяна Сергеенко.
На премьере звезда предстала в потрясающем чёрном платье с декольте и довольно смелым разрезом до бедра, однако весь образ в целом совершенно не выглядел вызывающим или неуместным. Наоборот - модные эксперты назвали Куриленко настоящей красоткой и похвалили её вкус и выбор такого стильного наряда. Интересно, что создателем платья является российский дизайнер Ульяна Сергеенко.
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Ключевые слова: Ольга Куриленко
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Количество просмотров: 728
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: nine.com, thesivertimes.com, thenewsto.com, redcarpet-fashionawards.com
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Автор фото: nine.com, thesivertimes.com, thenewsto.com, redcarpet-fashionawards.com
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