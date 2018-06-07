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Ольга Куриленко появилась на премьере в платье с декольте и пикантным разрезом

Сегодня, 21:11
Актриса Ольга Куриленко выбрала для торжественной дорожки невероятный наряд.

Ольга Куриленко появилась на премьере в платье с декольте и пикантным разрезом
На ежегодном кинофестивале в Лондоне накануне состоялась премьера нового фильма режиссера Терри Гиллиама "Человек, который убил Дон Кихота". Главную женскую роль в ленте исполнила актриса славянского происхождения, сделавшая головокружительную карьеру в Голливуде - Ольга Куриленко.

Ольга Куриленко появилась на премьере в платье с декольте и пикантным разрезом


На премьере звезда предстала в потрясающем чёрном платье с декольте и довольно смелым разрезом до бедра, однако весь образ в целом совершенно не выглядел вызывающим или неуместным. Наоборот - модные эксперты назвали Куриленко настоящей красоткой и похвалили её вкус и выбор такого стильного наряда. Интересно, что создателем платья является российский дизайнер Ульяна Сергеенко.

Ольга Куриленко появилась на премьере в платье с декольте и пикантным разрезом


Ольга Куриленко появилась на премьере в платье с декольте и пикантным разрезом


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Ключевые слова: Ольга Куриленко

Количество просмотров: 728
Автор: Katarina

Автор фото: nine.com, thesivertimes.com, thenewsto.com, redcarpet-fashionawards.com

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