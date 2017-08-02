65-летняя Ирина Понаровская удивила поклонников своим новым имиджем

Пик популярности Ирины Понаровской пришелся на 90-е годы, после чего она надолго пропала из поля зрения поклонников и СМИ. В 2010 году певица покинула Россию и жила сначала в Норвегии, затем в Эстонии. На родину исполнительница вернулась в текущем году.На днях в сети появились снимки со дня рождения концертного директора Понаровской, на которых она запечатлена в обновленном имидже - певица остановила выбор на короткой стрижке и стала платиновой блондинкой. Поклонники отметили удачное преображение артистки и теперь надеются вновь увидеть её на сцене.