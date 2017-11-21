Правда, всё получилось без вмешательства стилиста и краски. Преобразится девушке помог виртуальный редактор, потому как вскоре появилось ещё одно фото уже в привычном образе брюнетки. Новый кадр Джорджина подписала так: "Попробовала новые образы в виртуальном мире. А вам как кажется? Блондинка или брюнетка?". Подписчики сошлись во мнении, что тёмные волосы идут Родригес гораздо больше светлых.
Джорджина Родригес неожиданно стала блондинкой
Вчера, 20:48
Возлюбленная футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала новый образ.
Красотка Джорджина Родригес решила поэкспериментировать со внешностью и стала блондинкой: "Я сошла с ума и стала блондинкой!" - написала модель и выложила снимок.
Правда, всё получилось без вмешательства стилиста и краски. Преобразится девушке помог виртуальный редактор, потому как вскоре появилось ещё одно фото уже в привычном образе брюнетки. Новый кадр Джорджина подписала так: "Попробовала новые образы в виртуальном мире. А вам как кажется? Блондинка или брюнетка?". Подписчики сошлись во мнении, что тёмные волосы идут Родригес гораздо больше светлых.
Правда, всё получилось без вмешательства стилиста и краски. Преобразится девушке помог виртуальный редактор, потому как вскоре появилось ещё одно фото уже в привычном образе брюнетки. Новый кадр Джорджина подписала так: "Попробовала новые образы в виртуальном мире. А вам как кажется? Блондинка или брюнетка?". Подписчики сошлись во мнении, что тёмные волосы идут Родригес гораздо больше светлых.
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Ключевые слова: Криштиану Роналду, Джорджина Родригес
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Количество просмотров: 6 864
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, laopinion.com, goodtoknow.com
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Автор фото: instagram, laopinion.com, goodtoknow.com
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