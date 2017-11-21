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Джорджина Родригес неожиданно стала блондинкой

Вчера, 20:48
Возлюбленная футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала новый образ.

Джорджина Родригес неожиданно стала блондинкой
Красотка Джорджина Родригес решила поэкспериментировать со внешностью и стала блондинкой: "Я сошла с ума и стала блондинкой!" - написала модель и выложила снимок.

Джорджина Родригес неожиданно стала блондинкой


Правда, всё получилось без вмешательства стилиста и краски. Преобразится девушке помог виртуальный редактор, потому как вскоре появилось ещё одно фото уже в привычном образе брюнетки. Новый кадр Джорджина подписала так: "Попробовала новые образы в виртуальном мире. А вам как кажется? Блондинка или брюнетка?". Подписчики сошлись во мнении, что тёмные волосы идут Родригес гораздо больше светлых.

Джорджина Родригес неожиданно стала блондинкой


Джорджина Родригес неожиданно стала блондинкой


Джорджина Родригес неожиданно стала блондинкой

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Ключевые слова: Криштиану Роналду, Джорджина Родригес

Количество просмотров: 6 864
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, laopinion.com, goodtoknow.com

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