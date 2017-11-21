Джорджина Родригес неожиданно стала блондинкой

Красотка Джорджина Родригес решила поэкспериментировать со внешностью и стала блондинкой: "Я сошла с ума и стала блондинкой!" - написала модель и выложила снимок.Правда, всё получилось без вмешательства стилиста и краски. Преобразится девушке помог виртуальный редактор, потому как вскоре появилось ещё одно фото уже в привычном образе брюнетки. Новый кадр Джорджина подписала так: "Попробовала новые образы в виртуальном мире. А вам как кажется? Блондинка или брюнетка?". Подписчики сошлись во мнении, что тёмные волосы идут Родригес гораздо больше светлых.