Певица вышла в свет в настоящем "рокерском прикиде", как уже успели назвать её образ пользователи сети. Чёрный наряд очень впечатлил поклонников звезды: "Просто потрясающе, наша невероятная легенда!". "Спасибо Валентину Юдашкину за великолепный показ,вселяющий в нашу душу ВЕСНУ,КРАСОТУ И ВДОХНОВЕНИЕ" - написала Пугачева в блоге и выложила фото.
Алла Пугачева поразила гостей показа Валентина Юдашкина образом рокерши
Вчера, 22:05
Примадонна Алла Пугачева посетила модный показ дизайнера Валентина Юдашкина в стильном наряде.
В рамках Недели моды в Москве прошел грандиозный показ Валентина Юдашкина, недавно отметившего свой юбилей - дизайнеру исполнилось 55 лет. Среди множества знаменитостей, занявших свои места перед подиумом, всё внимание приковала к себе Алла Пугачева.
Певица вышла в свет в настоящем "рокерском прикиде", как уже успели назвать её образ пользователи сети. Чёрный наряд очень впечатлил поклонников звезды: "Просто потрясающе, наша невероятная легенда!". "Спасибо Валентину Юдашкину за великолепный показ,вселяющий в нашу душу ВЕСНУ,КРАСОТУ И ВДОХНОВЕНИЕ" - написала Пугачева в блоге и выложила фото.
Певица вышла в свет в настоящем "рокерском прикиде", как уже успели назвать её образ пользователи сети. Чёрный наряд очень впечатлил поклонников звезды: "Просто потрясающе, наша невероятная легенда!". "Спасибо Валентину Юдашкину за великолепный показ,вселяющий в нашу душу ВЕСНУ,КРАСОТУ И ВДОХНОВЕНИЕ" - написала Пугачева в блоге и выложила фото.
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Ключевые слова: Алла Пугачева, Валентин Юдашкин
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Количество просмотров: 4 758
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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