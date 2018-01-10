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Алла Пугачева поразила гостей показа Валентина Юдашкина образом рокерши

Вчера, 22:05
Примадонна Алла Пугачева посетила модный показ дизайнера Валентина Юдашкина в стильном наряде.

Алла Пугачева поразила гостей показа Валентина Юдашкина образом рокерши
В рамках Недели моды в Москве прошел грандиозный показ Валентина Юдашкина, недавно отметившего свой юбилей - дизайнеру исполнилось 55 лет. Среди множества знаменитостей, занявших свои места перед подиумом, всё внимание приковала к себе Алла Пугачева.

Алла Пугачева поразила гостей показа Валентина Юдашкина образом рокерши


Певица вышла в свет в настоящем "рокерском прикиде", как уже успели назвать её образ пользователи сети. Чёрный наряд очень впечатлил поклонников звезды: "Просто потрясающе, наша невероятная легенда!". "Спасибо Валентину Юдашкину за великолепный показ,вселяющий в нашу душу ВЕСНУ,КРАСОТУ И ВДОХНОВЕНИЕ" - написала Пугачева в блоге и выложила фото.

Алла Пугачева поразила гостей показа Валентина Юдашкина образом рокерши

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Ключевые слова: Алла Пугачева, Валентин Юдашкин

Количество просмотров: 4 758
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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