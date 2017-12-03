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Меган Маркл оконфузилась на публике

Вчера, 20:57
Супруга принца Гарри Меган Маркл "недоглядела" за нарядом и подпортила свою модную репутацию.

Меган Маркл оконфузилась на публике
С образами Меган Маркл, или герцогини Сассекской, происходит практически тоже самое, что и с нарядами супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон - они сразу же "уходят" в народ и копируются множеством марок, а затем раскупаются подчистую поклонницами королевского стиля. Однако Кейт Миддлтон, похоже, всё же более тщательно относится к своему внешнему виду, ведь она не попадала в ситуацию, в которой оказалась Меган Маркл.

Меган Маркл оконфузилась на публике


Меган вместе с супругом прибыла в королевство Тонга в рамках официального тура по странам Океании. В местном аэропорту королевскую чету встречало множество фотографов, которые и "зафиксировали" оплошность герцогини - на юбке её элегантного красного платья красовался бумажный ценник. Этот факт вновь возродил слух о том, что платья герцогиня берёт напрокат, поэтому на наряде и осталась бирка. Стоимость платья, по сообщениям западных изданий, составляет 600 долларов.

Меган Маркл оконфузилась на публике


Чуть позже помощники Маркл всё же устранили "лишнюю" деталь образа.

Меган Маркл оконфузилась на публике

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Ключевые слова: Меган Маркл, принц Гарри

Количество просмотров: 11 830
Автор: Katarina

Автор фото: hellomagazine.com, people.com, express.co.uk

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