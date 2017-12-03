Меган Маркл оконфузилась на публике

С образами Меган Маркл, или герцогини Сассекской, происходит практически тоже самое, что и с нарядами супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон - они сразу же "уходят" в народ и копируются множеством марок, а затем раскупаются подчистую поклонницами королевского стиля. Однако Кейт Миддлтон, похоже, всё же более тщательно относится к своему внешнему виду, ведь она не попадала в ситуацию, в которой оказалась Меган Маркл.Меган вместе с супругом прибыла в королевство Тонга в рамках официального тура по странам Океании. В местном аэропорту королевскую чету встречало множество фотографов, которые и "зафиксировали" оплошность герцогини - на юбке её элегантного красного платья красовался бумажный ценник. Этот факт вновь возродил слух о том, что платья герцогиня берёт напрокат, поэтому на наряде и осталась бирка. Стоимость платья, по сообщениям западных изданий, составляет 600 долларов.Чуть позже помощники Маркл всё же устранили "лишнюю" деталь образа.