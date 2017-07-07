Многие пользователи сети оценили удобство и, в тоже время, элегантность наряда, однако некоторым новый образ Андреевой сильно напомнил стиль главной героини картины "Служебный роман". Критикуют актрису и за короткую стрижку, считая, что длинные локоны ей подходят куда больше.
Паулину Андрееву раскритиковали за новый образ
Сегодня, 01:44
Актриса Паулина Андреева "удостоилась" нелицеприятного прозвища из популярного фильма за выбранный ею стиль.
Имидж 30-летней актрисы и возлюбленной режиссера Федора Бондарчука Паулины Андреевой стремительно меняется - от роковой красотки она переходит к более сдержанному, и как некоторым кажется, даже скучному гардеробу. Так, на недавнем премьерном показе звезда появилась в совсем простом образе - коричневый жакет дополнил черную кофту и джинсы.
Многие пользователи сети оценили удобство и, в тоже время, элегантность наряда, однако некоторым новый образ Андреевой сильно напомнил стиль главной героини картины "Служебный роман". Критикуют актрису и за короткую стрижку, считая, что длинные локоны ей подходят куда больше.
Многие пользователи сети оценили удобство и, в тоже время, элегантность наряда, однако некоторым новый образ Андреевой сильно напомнил стиль главной героини картины "Служебный роман". Критикуют актрису и за короткую стрижку, считая, что длинные локоны ей подходят куда больше.
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Ключевые слова: Паулина Андреева
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Количество просмотров: 1 625
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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