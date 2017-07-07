Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Паулину Андрееву раскритиковали за новый образ

Сегодня, 01:44
Актриса Паулина Андреева "удостоилась" нелицеприятного прозвища из популярного фильма за выбранный ею стиль.

Паулину Андрееву раскритиковали за новый образ
Имидж 30-летней актрисы и возлюбленной режиссера Федора Бондарчука Паулины Андреевой стремительно меняется - от роковой красотки она переходит к более сдержанному, и как некоторым кажется, даже скучному гардеробу. Так, на недавнем премьерном показе звезда появилась в совсем простом образе - коричневый жакет дополнил черную кофту и джинсы.

Паулину Андрееву раскритиковали за новый образ


Многие пользователи сети оценили удобство и, в тоже время, элегантность наряда, однако некоторым новый образ Андреевой сильно напомнил стиль главной героини картины "Служебный роман". Критикуют актрису и за короткую стрижку, считая, что длинные локоны ей подходят куда больше.

Паулину Андрееву раскритиковали за новый образ


Паулину Андрееву раскритиковали за новый образ

← 20-летняя Александра Смелова смело разделась перед Маратом Сафиным В Лондоне состоялась грандиозная премьера фильма «Фантастические твари... →

Ключевые слова: Паулина Андреева

Количество просмотров: 1 625
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Поклонники раскритиковали новый имидж Николь Кидман
В отношениях Федора Бондарчука и Паулины Андреевой часто случаются конфликты
Федор Бондарчук отказывается от здорового образа жизни ради Паулины Андреевой
Федор Бондарчук запретил фотографировать себя в компании Паулины Андреевой
Самое популярное за неделю
Загрузка...

В Лондоне состоялась грандиозная премьера фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» Долгожданное продолжение франшизы "Фантастические твари" выходит в российский прокат уже сегодня.
Паулину Андрееву раскритиковали за новый образ Актриса Паулина Андреева "удостоилась" нелицеприятного прозвища из популярного фильма за выбранный ею стиль.
20-летняя Александра Смелова смело разделась перед Маратом Сафиным В сети появилась развратная фотосессия 20-летней стройной блондиночки Александры Смеловой, которую устроил Марат Сафин.
Анфиса Чехова согрела подписчиков горячей фотографией в купальнике Актриса и телеведущая Анфиса Чехова решила поделиться в Инстаграм фотографией на фоне океана.
Саша Бортич забрала главные статуэтки премии Glamour 2018 24-летняя Александра Бортич одержала победу сразу в двух номинациях премии журнала Glamour.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.