Паулину Андрееву раскритиковали за новый образ

Имидж 30-летней актрисы и возлюбленной режиссера Федора Бондарчука Паулины Андреевой стремительно меняется - от роковой красотки она переходит к более сдержанному, и как некоторым кажется, даже скучному гардеробу. Так, на недавнем премьерном показе звезда появилась в совсем простом образе - коричневый жакет дополнил черную кофту и джинсы.Многие пользователи сети оценили удобство и, в тоже время, элегантность наряда, однако некоторым новый образ Андреевой сильно напомнил стиль главной героини картины "Служебный роман". Критикуют актрису и за короткую стрижку, считая, что длинные локоны ей подходят куда больше.