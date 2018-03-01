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Алиса Лобанова украсила обложку Cosmopolitan Shopping

Вчера, 21:29
На календаре только середина ноября, а в воздухе уже витает дух Нового года: пахнет мандаринами, звучит Jingle Bells, мерцают гирляндами нарядные витрины.

Алиса Лобанова украсила обложку Cosmopolitan Shopping
В торговых центрах царит предпраздничная суета, все торопятся выбрать подарки для самых близких и дорогих.

В эти волнительные, наполненные ожиданием праздника, дни журнал Cosmopolitan спешит помочь своим читательницам и делится шоппинг-советами на страницах своего приложения.

Обложку зимнего сдвоенного Cosmopolitan Shopping (декабрь/январь 2018/19) украшает Алиса Лобанова.

Алиса Лобанова украсила обложку Cosmopolitan Shopping


Алиса Лобанова украсила обложку Cosmopolitan Shopping


Алиса Лобанова украсила обложку Cosmopolitan Shopping


Владея федеральной сетью розничных магазинов и крупнейшим интернет-магазином детских игрушек TOY.RU, Алиса Лобанова как никто другой в курсе, какие игрушки в тренде и какой подарок будет самым желанным, ведь девиз TOY.RU: «Мы знаем, чего хотят дети!».

Алиса Лобанова украсила обложку Cosmopolitan Shopping


Узнать о том, как применить творческий подход в бизнесе, сохранить баланс между работой и семьей, найти себя в помощи другим, читательницы Cosmopolitan Shopping смогут уже в декабре!

Алиса Лобанова украсила обложку Cosmopolitan Shopping


Интервью сопровождается атмосферной съемкой: яркая и вдохновляющая, дерзкая и ломающая стереотипы героиня делится искренними эмоциями, демонстрируя безупречный вкус и стиль.

Алиса Лобанова украсила обложку Cosmopolitan Shopping


Еще бы, ведь украшать обложку новогоднего номера культового Cosmopolitan – большая честь!

Алиса Лобанова украсила обложку Cosmopolitan Shopping

← Брэд Питт впервые за долгое время вышел в свет

Ключевые слова: Алиса Лобанова

Количество просмотров: 1 911
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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