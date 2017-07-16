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Рианна разделась ради рекламы нижнего белья

Сегодня, 17:19
Певица Рианна обнажилась для новой фотосессии бельевого бренда.

Рианна разделась ради рекламы нижнего белья
Не только обычные модницы, но и знаменитости готовятся к знаменитой распродаже, именующейся во всём мире "чёрной пятницей". Ради такого события популярная исполнительница Рианна решилась сделать скидки на свою линию нижнего белья, причем сообщение об акции подписчикам она преподнесла довольно нестандартно. Певица сама сделала рекламу бренду и акции, снявшись топлесс.

Рианна разделась ради рекламы нижнего белья


Рианна разделась ради рекламы нижнего белья


Соблазнительный образ Рианны состоял из красного белья, черных чулок, перчаток и туфель в тон. Подписчики восхитились фигурой артистки, однако отметили, что ценят в ней не только фотосессии, но и музыку и поторопили звезду с выпуском нового альбома.

Рианна разделась ради рекламы нижнего белья

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Ключевые слова: Рианна

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Автор: Katarina

Автор фото: instagram, gotceleb.com, portalpopline.com.br

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Рианна разделась ради рекламы нижнего белья Певица Рианна обнажилась для новой фотосессии бельевого бренда.
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