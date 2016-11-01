Настя Каменских поразила откровенностью своего наряда на модной премии

Настя Каменских, она же певица NK, стала настоящим триумфатором украинской музыкальной премии M1 Music Awards 2018.
Это не странно, ведь артистка забрала сразу две награды мероприятия, победив в номинациях "Певица года" и "Лучшее видео года".
В этот вечер Настя выглядела невероятно эффектно на сцене, исполняя новые композиции в фиолетовом боди и голубой шубке.
Критики сошлись во мнении, что, несмотря на сексуальность образа, всё это выглядит довольно органично.
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