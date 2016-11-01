Настя Каменских поразила откровенностью своего наряда на модной премии

Это не странно, ведь артистка забрала сразу две награды мероприятия, победив в номинациях "Певица года" и "Лучшее видео года".В этот вечер Настя выглядела невероятно эффектно на сцене, исполняя новые композиции в фиолетовом боди и голубой шубке.Критики сошлись во мнении, что, несмотря на сексуальность образа, всё это выглядит довольно органично.