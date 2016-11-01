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Настя Каменских поразила откровенностью своего наряда на модной премии

Вчера, 22:32
Настя Каменских, она же певица NK, стала настоящим триумфатором украинской музыкальной премии M1 Music Awards 2018.

Настя Каменских поразила откровенностью своего наряда на модной премии
Это не странно, ведь артистка забрала сразу две награды мероприятия, победив в номинациях "Певица года" и "Лучшее видео года".

В этот вечер Настя выглядела невероятно эффектно на сцене, исполняя новые композиции в фиолетовом боди и голубой шубке.

Настя Каменских поразила откровенностью своего наряда на модной премии


Критики сошлись во мнении, что, несмотря на сексуальность образа, всё это выглядит довольно органично.

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Ключевые слова: Настя Каменских

Количество просмотров: 22 334
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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