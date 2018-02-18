Ведущая шоу "Орёл и Решка" Настя Ивлеева перекрасила волосы в яркий цвет

На днях Настя опубликовала в Stories снимок, на котором позирует с волосами цвета фуксии. Учитывая, что фотография сделана в 5 часов утра, вероятнее всего Ивлеева обратилась к услугам круглосуточной парикмахерской.
Кстати, круглосуточный салон красоты в наше время настоящее спасение для девушек. Это не странно, ведь как приятно прийти в салон, когда там никого нет, расположиться в кресле и просто получать удовольствие. Современный мир подстраивается под активный уровень жизни девушек, и это здорово!
Напомним, что в данный момент Настя, в отличие от многих людей, которые уже начали готовиться к празднованию Нового года, полностью поглощена работой. Авторское шоу Насти Ивлеевой под названием AGENTSHOW, которое было запущено осенью 2018 года, имело такой успех, что уже сейчас Ивлеева приступила к запуску второго сезона.
Цель программы довольно простая - развлечения, как говорится have fun. Настя приглашает в гости звезд кино, спорта, российского шоу-бизнеса и просто своих друзей - блогеров и ведущих. Это не просто скучная беседа в формате "вопрос-ответ". Настя придумывает для каждого гостя забавные задания и испытания. Напомним, что открывала шоу девушка, которую называют конкуренткой Ивлеевой - Регина Тодоренко. Она так же ведет своё шоу, но на телеканале "Пятница" и ранее была ведущей проекта "Орёл и Решка", а еще больше девушек сближает то, что Регина так же, как и Настя, пользуется услугами круглосуточных парикмахерских и круглосуточного маникюра, так как тоже, с запуском программы, не успевает приводить себя в порядок днём, когда жизнь кипит, и надо работать.
Название личного проекта Насти схоже с ником Ивлеевой в Инстаграм @agentgirl. За страницей амбициозной девушки в данный момент следит 9.9 млн человек. Еще немного, и Настя смело сможет отмечать большой юбилей 10 миллионного подписчика.