Кендалл Дженнер вышла в свет в прозрачном платье с разрезом

Настоящая страсть к "голым" платьям наблюдается за 23-летней звездой давно - с каждым новым появлением на публике в подобном образе, наряды становятся ещё более горячими, даже если это платье в пол. Именно так можно сказать о свежем светском выходе Кендалл. Накануне в Лондоне состоялась премия Британского модного совета, на торжественной дорожке которой и была запечатлена Дженнер.Почти прозрачное платье позволило оценить всю фигуру модели, а умопомрачительный разрез почти до талии и открытая спина уже выглядели перебором. Так как Кендалл уже выходила в свет в подобных нарядах, пользователи сети "посоветовали" ей в следующий раз вовсе отказаться от нижнего белья - тогда ей удастся произвести фурор.