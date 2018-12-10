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Кендалл Дженнер вышла в свет в прозрачном платье с разрезом

Сегодня, 03:28
Модель Кендалл Дженнер привлекла к себе всеобщее внимание вызывающим нарядом.

Кендалл Дженнер вышла в свет в прозрачном платье с разрезом
Настоящая страсть к "голым" платьям наблюдается за 23-летней звездой давно - с каждым новым появлением на публике в подобном образе, наряды становятся ещё более горячими, даже если это платье в пол. Именно так можно сказать о свежем светском выходе Кендалл. Накануне в Лондоне состоялась премия Британского модного совета, на торжественной дорожке которой и была запечатлена Дженнер.

Кендалл Дженнер вышла в свет в прозрачном платье с разрезом


Кендалл Дженнер вышла в свет в прозрачном платье с разрезом


Кендалл Дженнер вышла в свет в прозрачном платье с разрезом


Кендалл Дженнер вышла в свет в прозрачном платье с разрезом


Почти прозрачное платье позволило оценить всю фигуру модели, а умопомрачительный разрез почти до талии и открытая спина уже выглядели перебором. Так как Кендалл уже выходила в свет в подобных нарядах, пользователи сети "посоветовали" ей в следующий раз вовсе отказаться от нижнего белья - тогда ей удастся произвести фурор.

Кендалл Дженнер вышла в свет в прозрачном платье с разрезом


Кендалл Дженнер вышла в свет в прозрачном платье с разрезом


Кендалл Дженнер вышла в свет в прозрачном платье с разрезом

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Ключевые слова: Кендалл Дженнер

Количество просмотров: 58 279
Автор: Katarina

Автор фото: bild.ge, jenny.gr, independent.co.uk, cosmopolitan.com, pinterest.fr

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