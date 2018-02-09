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Кэти Холмс поразила поклонников нелепым нарядом на прогулке по Нью-Йорку

Сегодня, 01:52
Актриса и бывшая супруга Тома Круза Кэти Холмс выбрала весьма странный образ для прогулки.

Кэти Холмс поразила поклонников нелепым нарядом на прогулке по Нью-Йорку
Поклонники 39-летней голливудской звезды решили, что она, видимо, очень спешила и надела на себя то, что первым попало в руки. Иначе объяснить такой сумбурный образ сложно - забавную шапку и длинное пальто дополнили угги.

Кэти Холмс поразила поклонников нелепым нарядом на прогулке по Нью-Йорку


Кэти Холмс поразила поклонников нелепым нарядом на прогулке по Нью-Йорку


Напомним, что в настоящее время Кэти Холмс активно готовится к свадьбе со своим избранником, 50-летним актером Джейми Фоксом. Влюбленные довольно долго скрывали свой роман, однако западным изданиям их отношения всё же удалось "рассекретить". Сообщается, что бракосочетание Холмс и Фокса состоится в ближайшие месяцы во французской столице.

Кэти Холмс поразила поклонников нелепым нарядом на прогулке по Нью-Йорку


Кэти Холмс поразила поклонников нелепым нарядом на прогулке по Нью-Йорку

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Ключевые слова: Кэти Холмс

Количество просмотров: 5 746
Автор: Katarina

Автор фото: celebphotos.club, bankrate.com, independent.ie, imagenesmy.com, instagram

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