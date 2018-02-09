Кэти Холмс поразила поклонников нелепым нарядом на прогулке по Нью-Йорку

Поклонники 39-летней голливудской звезды решили, что она, видимо, очень спешила и надела на себя то, что первым попало в руки. Иначе объяснить такой сумбурный образ сложно - забавную шапку и длинное пальто дополнили угги.Напомним, что в настоящее время Кэти Холмс активно готовится к свадьбе со своим избранником, 50-летним актером Джейми Фоксом. Влюбленные довольно долго скрывали свой роман, однако западным изданиям их отношения всё же удалось "рассекретить". Сообщается, что бракосочетание Холмс и Фокса состоится в ближайшие месяцы во французской столице.