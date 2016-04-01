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Алису Лобанову назвали самой стильной снежинкой на вечеринке Яны Расковаловой

Сегодня, 10:14
Наряд бизнесвумен Алисы Лобановой признан одним из самых оригинальных на Снежном коктейле модного дома Yana.

Алису Лобанову назвали самой стильной снежинкой на вечеринке Яны Расковаловой
10 декабря ювелирный и модный Дом Yana устроил ежегодный Снежный новогодний коктейль в шоу-руме на Трехгорной мануфактуре, который на один вечер превратили в снежный грот. В рамках вечера гостям была представлена капсульная коллекция украшений, созданная специально к премьере нового ледового шоу «Лебединое озеро».

Символом коллекции стала подвеска в виде балерины на коньках. Хозяйка вечера Яна Расковалова порадовала пришедших к ней модниц коллекцией новых вечерних нарядов Haute Couture, а также свежим, уже девятым по счету ароматом парфюмерной линии дома Yana — Kashmir. Среди гостей вечера были замечены самые искушенные московские красавицы: Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Ксения Собчак с супругом, а также бизнесвумен Алиса Лобанова в компании Яны Рудковской.

Алису Лобанову назвали самой стильной снежинкой на вечеринке Яны Расковаловой


Для мероприятия Алиса выбрала строгую классику Ralph Lauren в серебристом цвете: юбка, водолазка, дополненные туфлями Alexander McQueen и сумкой Dior.

Алису Лобанову назвали самой стильной снежинкой на вечеринке Яны Расковаловой


Со вкусом у руководителя игрушечной корпорации TOY.RU всё в порядке, ведь Алиса по образованию искусствовед. Однако, эффектных блондинок связывает не только любовь к роскошным нарядам и украшениям, но и общий проект: Яна является продюсером Лебединого озера, а Алиса – партнером от имени компании TOY.RU.

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Ключевые слова: Алиса Лобанова

Количество просмотров: 2 847
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба

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