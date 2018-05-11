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Скайлар Грей пришла на премьеру фильма в платье из тюля, через который была видна грудь

Сегодня, 12:46
Актриса Эмбер Хёрд стала не единственной звездой, кто приехал на премьеру фильма "Аквамен" в сексуальном наряде.

Скайлар Грей пришла на премьеру фильма в платье из тюля, через который была видна грудь
Фото Эмбер тут...

32-летняя певица Скайлар Грей появилась перед фотографами под ручку с бойфрендом. Парочка целовалась и обнималась, демонстрируя горячие чувства друг к другу.

Скайлар Грей пришла на премьеру фильма в платье из тюля, через который была видна грудь


Скайлар Грей пришла на премьеру фильма в платье из тюля, через который была видна грудь


Но, конечно же, всё внимание было приковано к тюлевому платью Скайлар, через которое были отчетливо видны не только очертания груди, но и соски звезды.

Скайлар Грей пришла на премьеру фильма в платье из тюля, через который была видна грудь


Татуировки, по мнению американских комментаторов, добавляли шарма.

Скайлар Грей пришла на премьеру фильма в платье из тюля, через который была видна грудь


И еще удивило количество комментариев характера: "Она что курит? Почему там старо выглядит?". То есть как минимум пять человек винили пагубную привычку в том, что Грей, по их мнению, выглядит старше своих лет.

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Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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