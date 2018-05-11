Скайлар Грей пришла на премьеру фильма в платье из тюля, через который была видна грудь

32-летняя певица Скайлар Грей появилась перед фотографами под ручку с бойфрендом. Парочка целовалась и обнималась, демонстрируя горячие чувства друг к другу.
Но, конечно же, всё внимание было приковано к тюлевому платью Скайлар, через которое были отчетливо видны не только очертания груди, но и соски звезды.
Татуировки, по мнению американских комментаторов, добавляли шарма.
И еще удивило количество комментариев характера: "Она что курит? Почему там старо выглядит?". То есть как минимум пять человек винили пагубную привычку в том, что Грей, по их мнению, выглядит старше своих лет.