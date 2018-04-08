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Ольгу Бузову высмеяли из-за новой прически

Вчера, 22:59
Эпатажная звезда Ольга Бузова большая любительница менять причёски.

Ольгу Бузову высмеяли из-за новой прически
Но новый стиль совсем не был понят подписчиками, которые, посмотрев на Олю, назвали её "злобной училкой" и сказали, что такая стрижка делает её на 20 лет старше.

Ольгу Бузову высмеяли из-за новой прически


Сама же Оля подписала снимок так:

"От всей души перед праздниками хочу поздравить команду московских школьников, которые на Международной естественнонаучной олимпиаде юниоров в Габороне завоевали одну золотую и три серебряные медали! Ребята молодцы, в очередной раз наши детки побеждают. Пишите в комментариях, это столица какой страны. Только гуглить не честно".

И, к счастью, по другим фотографиям, более свежим, заметно, что на фотографии выше всего лишь парик. Но, были те, кто поверил в такую странную смену имиджа Бузовой.

Ольгу Бузову высмеяли из-за новой прически

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Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 4 095
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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