Ольгу Бузову высмеяли из-за новой прически

Но новый стиль совсем не был понят подписчиками, которые, посмотрев на Олю, назвали её "злобной училкой" и сказали, что такая стрижка делает её на 20 лет старше.Сама же Оля подписала снимок так:"От всей души перед праздниками хочу поздравить команду московских школьников, которые на Международной естественнонаучной олимпиаде юниоров в Габороне завоевали одну золотую и три серебряные медали! Ребята молодцы, в очередной раз наши детки побеждают. Пишите в комментариях, это столица какой страны. Только гуглить не честно".И, к счастью, по другим фотографиям, более свежим, заметно, что на фотографии выше всего лишь парик. Но, были те, кто поверил в такую странную смену имиджа Бузовой.