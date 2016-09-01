Стоимость этого платья составляет 55 000 рублей. И если бы Валерия была смелее, то в оригинале это платье должно было смотреться на ней вот так:
Прозрачное платье Валерии, в котором видно грудь, произвело фурор
Вчера, 15:39
На день рождения к своему хорошему знакомому Валерия пришла в очень прозрачном платье.
По её собственному заверению, платье никого не оставило равнодушным и с Валерией нельзя не согласиться.
Стоимость этого платья составляет 55 000 рублей. И если бы Валерия была смелее, то в оригинале это платье должно было смотреться на ней вот так:
Стоимость этого платья составляет 55 000 рублей. И если бы Валерия была смелее, то в оригинале это платье должно было смотреться на ней вот так:
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Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: Инстаграм
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Автор фото: Инстаграм
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