"Она невероятная, вообще не изменилась!", "Фото как будто сделаны в один день, фантастика" - комментируют селфи восхищенные поклонники.
60-летняя Мадонна показала своё фото 10-летней давности: поклонники в шоке
Вчера, 00:54
Певица Мадонна присоединилась к популярному флешмобу и выложила свой снимок.
В соцсетях активно распространяется новый флешмоб под названием #10YearChallenge - в его рамках знаменитости и обычные пользователи выкладывают в сеть свои фотографии, сделанные 10 лет назад и сравнивают их со свежими кадрами. Не осталась в стороне и Мадонна, правда, если бы не подпись где какой год, отличить снимки звезды совершенно невозможно.
"Она невероятная, вообще не изменилась!", "Фото как будто сделаны в один день, фантастика" - комментируют селфи восхищенные поклонники.
"Она невероятная, вообще не изменилась!", "Фото как будто сделаны в один день, фантастика" - комментируют селфи восхищенные поклонники.
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Ключевые слова: Мадонна
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Количество просмотров: 5 629
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, out.com, eonline.com, nme.com
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Автор фото: instagram, out.com, eonline.com, nme.com
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