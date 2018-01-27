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60-летняя Мадонна показала своё фото 10-летней давности: поклонники в шоке

Вчера, 00:54
Певица Мадонна присоединилась к популярному флешмобу и выложила свой снимок.

60-летняя Мадонна показала своё фото 10-летней давности: поклонники в шоке
В соцсетях активно распространяется новый флешмоб под названием #10YearChallenge - в его рамках знаменитости и обычные пользователи выкладывают в сеть свои фотографии, сделанные 10 лет назад и сравнивают их со свежими кадрами. Не осталась в стороне и Мадонна, правда, если бы не подпись где какой год, отличить снимки звезды совершенно невозможно.

60-летняя Мадонна показала своё фото 10-летней давности: поклонники в шоке


"Она невероятная, вообще не изменилась!", "Фото как будто сделаны в один день, фантастика" - комментируют селфи восхищенные поклонники.

60-летняя Мадонна показала своё фото 10-летней давности: поклонники в шоке


60-летняя Мадонна показала своё фото 10-летней давности: поклонники в шоке

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Ключевые слова: Мадонна

Количество просмотров: 5 629
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, out.com, eonline.com, nme.com

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