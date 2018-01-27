60-летняя Мадонна показала своё фото 10-летней давности: поклонники в шоке

В соцсетях активно распространяется новый флешмоб под названием #10YearChallenge - в его рамках знаменитости и обычные пользователи выкладывают в сеть свои фотографии, сделанные 10 лет назад и сравнивают их со свежими кадрами. Не осталась в стороне и Мадонна, правда, если бы не подпись где какой год, отличить снимки звезды совершенно невозможно."Она невероятная, вообще не изменилась!", "Фото как будто сделаны в один день, фантастика" - комментируют селфи восхищенные поклонники.