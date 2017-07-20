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Селин Дион шокировала публику глубоким декольте и худобой

Вчера, 03:30
Певица Селин Дион продолжает поражать поклонников своим внешним видом.

Селин Дион шокировала публику глубоким декольте и худобой
Совсем недавно мы писали о том, что 50-летняя исполнительница нашла новую любовь, однако свежие снимки вновь заставляют вернуться к вопросу здоровья звезды. Поклонники Дион бьют тревогу - певица стала настолько худой, что её внешний вид уже пугает окружающих: "Она словно высохла, вид ужасный".

Селин Дион шокировала публику глубоким декольте и худобой


Но сама исполнительница, похоже, не видит в своём состоянии ничего угрожающего здоровью и выбирает для выхода в свет весьма неоднозначные наряды - как, например, комбинезон с глубоким декольте, в котором она на днях появилась в Париже. Образ получился очень эффектным, но наряд ещё больше подчеркнул худобу Селин.

Селин Дион шокировала публику глубоким декольте и худобой


Селин Дион шокировала публику глубоким декольте и худобой

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Ключевые слова: Селин Дион

Количество просмотров: 8 034
Автор: Katarina

Автор фото: etcanada.com, flipboard.com, wmagazine.com

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