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Анастасия Костенко кардинально сменила имидж и узнала мнение подписчиков

Вчера, 03:53
Модель Анастасия Костенко неожиданно стала блондинкой.

Анастасия Костенко кардинально сменила имидж и узнала мнение подписчиков
С наступлением нового года трудно удержаться от перемен в своём образе, ведь жизнь словно начинается с чистого листа. Не устояла и 24-летняя Анастасия Костенко - модель решилась на смену цвета волос.

Анастасия Костенко кардинально сменила имидж и узнала мнение подписчиков


Анастасия Костенко кардинально сменила имидж и узнала мнение подписчиков


В блоге звезды появилось фото в образе блондинки, и Анастасия попросила подписчиков оценить её новую прическу. Итоги народного голосования получились неутешительными - новый цвет поддержали лишь 29 процентов поклонников, остальные же выступили категорически против таких перемен. Они просят модель вернуться к прежнему оттенку, который, по их мнению, идёт ей гораздо больше.

Анастасия Костенко кардинально сменила имидж и узнала мнение подписчиков


Анастасия Костенко кардинально сменила имидж и узнала мнение подписчиков

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Ключевые слова: Анастасия Костенко

Количество просмотров: 10 959
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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