В блоге звезды появилось фото в образе блондинки, и Анастасия попросила подписчиков оценить её новую прическу. Итоги народного голосования получились неутешительными - новый цвет поддержали лишь 29 процентов поклонников, остальные же выступили категорически против таких перемен. Они просят модель вернуться к прежнему оттенку, который, по их мнению, идёт ей гораздо больше.
Анастасия Костенко кардинально сменила имидж и узнала мнение подписчиков
Вчера, 03:53
Модель Анастасия Костенко неожиданно стала блондинкой.
С наступлением нового года трудно удержаться от перемен в своём образе, ведь жизнь словно начинается с чистого листа. Не устояла и 24-летняя Анастасия Костенко - модель решилась на смену цвета волос.
В блоге звезды появилось фото в образе блондинки, и Анастасия попросила подписчиков оценить её новую прическу. Итоги народного голосования получились неутешительными - новый цвет поддержали лишь 29 процентов поклонников, остальные же выступили категорически против таких перемен. Они просят модель вернуться к прежнему оттенку, который, по их мнению, идёт ей гораздо больше.
В блоге звезды появилось фото в образе блондинки, и Анастасия попросила подписчиков оценить её новую прическу. Итоги народного голосования получились неутешительными - новый цвет поддержали лишь 29 процентов поклонников, остальные же выступили категорически против таких перемен. Они просят модель вернуться к прежнему оттенку, который, по их мнению, идёт ей гораздо больше.
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Ключевые слова: Анастасия Костенко
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Количество просмотров: 10 959
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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