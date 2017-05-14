Анастасия Костенко кардинально сменила имидж и узнала мнение подписчиков

С наступлением нового года трудно удержаться от перемен в своём образе, ведь жизнь словно начинается с чистого листа. Не устояла и 24-летняя Анастасия Костенко - модель решилась на смену цвета волос.В блоге звезды появилось фото в образе блондинки, и Анастасия попросила подписчиков оценить её новую прическу. Итоги народного голосования получились неутешительными - новый цвет поддержали лишь 29 процентов поклонников, остальные же выступили категорически против таких перемен. Они просят модель вернуться к прежнему оттенку, который, по их мнению, идёт ей гораздо больше.