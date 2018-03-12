Деми Мур показала, как стильно совместить несочетаемые цвета в одном образе

Настоящее буйство цвета удалось усмирить 56-летней Деми Мур в своём образе. Яркий синий свитер, желтые брюки в клеточку и длинное розовое пальто - такое даже вообразить страшно, однако на актрисе такое сочетание выглядит невероятно эффектно и даже элегантно.В по-настоящему весеннем образе актриса появилась на ежегодном кинофестивале Sundance Film Festival, проходящем в США. Поклонники не могли не отметить, что Мур находится в идеальной форме и выглядит гораздо моложе своих лет.