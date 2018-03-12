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Деми Мур показала, как стильно совместить несочетаемые цвета в одном образе

Вчера, 21:17
Актрисе Деми Мур удалось воплотить в своём наряде "страшный сон стилиста".

Деми Мур показала, как стильно совместить несочетаемые цвета в одном образе
Настоящее буйство цвета удалось усмирить 56-летней Деми Мур в своём образе. Яркий синий свитер, желтые брюки в клеточку и длинное розовое пальто - такое даже вообразить страшно, однако на актрисе такое сочетание выглядит невероятно эффектно и даже элегантно.

Деми Мур показала, как стильно совместить несочетаемые цвета в одном образе


Деми Мур показала, как стильно совместить несочетаемые цвета в одном образе


В по-настоящему весеннем образе актриса появилась на ежегодном кинофестивале Sundance Film Festival, проходящем в США. Поклонники не могли не отметить, что Мур находится в идеальной форме и выглядит гораздо моложе своих лет.

Деми Мур показала, как стильно совместить несочетаемые цвета в одном образе


Деми Мур показала, как стильно совместить несочетаемые цвета в одном образе

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Ключевые слова: Деми Мур

Количество просмотров: 4 017
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, zimbio.com, aol.com

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