В по-настоящему весеннем образе актриса появилась на ежегодном кинофестивале Sundance Film Festival, проходящем в США. Поклонники не могли не отметить, что Мур находится в идеальной форме и выглядит гораздо моложе своих лет.
Деми Мур показала, как стильно совместить несочетаемые цвета в одном образе
Вчера, 21:17
Актрисе Деми Мур удалось воплотить в своём наряде "страшный сон стилиста".
Настоящее буйство цвета удалось усмирить 56-летней Деми Мур в своём образе. Яркий синий свитер, желтые брюки в клеточку и длинное розовое пальто - такое даже вообразить страшно, однако на актрисе такое сочетание выглядит невероятно эффектно и даже элегантно.
В по-настоящему весеннем образе актриса появилась на ежегодном кинофестивале Sundance Film Festival, проходящем в США. Поклонники не могли не отметить, что Мур находится в идеальной форме и выглядит гораздо моложе своих лет.
В по-настоящему весеннем образе актриса появилась на ежегодном кинофестивале Sundance Film Festival, проходящем в США. Поклонники не могли не отметить, что Мур находится в идеальной форме и выглядит гораздо моложе своих лет.
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Ключевые слова: Деми Мур
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Количество просмотров: 4 017
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, zimbio.com, aol.com
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Автор фото: instagram, zimbio.com, aol.com
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