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Гораздо старше своих лет: новые снимки Ванессы Паради без макияжа разочаровали поклонников

Сегодня, 21:26
Актриса и певица Ванесса Паради прошлась по магазинам без капли макияжа.

Гораздо старше своих лет: новые снимки Ванессы Паради без макияжа разочаровали поклонников
Бывшая возлюбленная актера Джонни Деппа Ванесса Паради, похоже, солидно сократила время на уход за собой. Довольно неряшливый вид звезды совсем не радует её почитателей - на свежих кадрах, сделанных на выходе из магазина с органическими товарами, актриса выглядит уставшей. В волосах сильно заметна седина, а лицо 46-летней Паради и вовсе выглядит как минимум на 10 лет старше.

Гораздо старше своих лет: новые снимки Ванессы Паради без макияжа разочаровали поклонников


Гораздо старше своих лет: новые снимки Ванессы Паради без макияжа разочаровали поклонников


Напомним, что летом прошлого года Ванесса вышла замуж.

Гораздо старше своих лет: новые снимки Ванессы Паради без макияжа разочаровали поклонников


Этот брак стал первым в её жизни, ведь за 14 лет отношений с Джонни Деппом до свадьбы дело так и не дошло. У Паради и Деппа есть двое детей.

Гораздо старше своих лет: новые снимки Ванессы Паради без макияжа разочаровали поклонников

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Ключевые слова: Ванесса Паради

Количество просмотров: 585
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, thewow.ie, elle.fr, people.com

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Гораздо старше своих лет: новые снимки Ванессы Паради без макияжа разочаровали поклонников Актриса и певица Ванесса Паради прошлась по магазинам без капли макияжа.
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