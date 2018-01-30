Гораздо старше своих лет: новые снимки Ванессы Паради без макияжа разочаровали поклонников

Бывшая возлюбленная актера Джонни Деппа Ванесса Паради, похоже, солидно сократила время на уход за собой. Довольно неряшливый вид звезды совсем не радует её почитателей - на свежих кадрах, сделанных на выходе из магазина с органическими товарами, актриса выглядит уставшей. В волосах сильно заметна седина, а лицо 46-летней Паради и вовсе выглядит как минимум на 10 лет старше.Напомним, что летом прошлого года Ванесса вышла замуж.Этот брак стал первым в её жизни, ведь за 14 лет отношений с Джонни Деппом до свадьбы дело так и не дошло. У Паради и Деппа есть двое детей.