Виктория Бекхэм больше не использует кожу экзотических животных для своих коллекций

Пресс-служба бренда заявила, что это решение стало шагом компании к созданию более этичной одежды, а также к сокращению негативного влияния на окружающую среду. При выделке подобных материалов зачастую используются агрессивные химические вещества, наносящие непоправимый вред природе.
Новые экологичные материалы уже будут представлены в коллекции Victoria Beckham осень-зима 2019/2020: "Это политика нашего бренда, а также пожелания наших клиентов" - добавили в компании. Отметим также, что Виктория Бекхэм никогда не создавала одежду из натурального меха. От его использования уже отказались многие бренды, среди них Michael Kors, Armani, Coach, Gucci, Versace, Burberry.