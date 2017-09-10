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Виктория Бекхэм больше не использует кожу экзотических животных для своих коллекций

Сегодня, 03:09
Дизайнер Виктория Бекхэм присоединилась к брендам, уже полностью отказавшимся от использования в коллекциях кожи змей, крокодилов и других пресмыкающихся.

Виктория Бекхэм больше не использует кожу экзотических животных для своих коллекций
Отличная новость от модного дома Виктории Бекхэм - 44-летняя дизайнер приняла решение навсегда отказаться от создания одежды, обуви и аксессуаров из натуральной кожи экзотических животных, например, ящериц, крокодилов и змей. Недавно о подобном решении заявили в модном доме Chanel.

Виктория Бекхэм больше не использует кожу экзотических животных для своих коллекций


Пресс-служба бренда заявила, что это решение стало шагом компании к созданию более этичной одежды, а также к сокращению негативного влияния на окружающую среду. При выделке подобных материалов зачастую используются агрессивные химические вещества, наносящие непоправимый вред природе.

Виктория Бекхэм больше не использует кожу экзотических животных для своих коллекций


Новые экологичные материалы уже будут представлены в коллекции Victoria Beckham осень-зима 2019/2020: "Это политика нашего бренда, а также пожелания наших клиентов" - добавили в компании. Отметим также, что Виктория Бекхэм никогда не создавала одежду из натурального меха. От его использования уже отказались многие бренды, среди них Michael Kors, Armani, Coach, Gucci, Versace, Burberry.

Виктория Бекхэм больше не использует кожу экзотических животных для своих коллекций

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Ключевые слова: Виктория Бекхэм

Количество просмотров: 2 379
Автор: Katarina

Автор фото: entertainmentdaily.co.uk, fashionista.com, instagram

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