Влад Кадони раскритиковал внешний вид Ольги Бузовой

Вчера состоялись съемки очередного выпуска, о котором Оля рассказала в Инстаграм:
"Только закончили снимать шоу #ББ, а Кадони зараза, так и не сделал мне комплимент @domkadoni. Я говорю ему, что сегодня я цветочек, а он мне, какой ты цветочек, ты москитная сетка. А у вас какие ассоциации с моим образом сегодня? Идут мне яркие цвета, или лучше более сдержанные оттенки?".
С Кадони сложно поспорить, ведь блузка и правда напоминает именно москитную сетку. Ну, что ж, зато чувствуется приближение лета... или хотя бы весны.