Влад Кадони раскритиковал внешний вид Ольги Бузовой

Ольга Бузова успевает всё и сразу. Она и в театре играет, и на сцене поёт и шоу на ТНТ (даже несколько) ведёт. Людей, которые любят считать чужие деньги, скорее всего это бесит. Но открыто своей ненависти они не высказывают или просто подкалывают.

Как Влад Кадони, который в данный момент является коллегой Ольги по шоу "Бородина против Бузовой".Вчера состоялись съемки очередного выпуска, о котором Оля рассказала в Инстаграм:"Только закончили снимать шоу #ББ, а Кадони зараза, так и не сделал мне комплимент @domkadoni. Я говорю ему, что сегодня я цветочек, а он мне, какой ты цветочек, ты москитная сетка. А у вас какие ассоциации с моим образом сегодня? Идут мне яркие цвета, или лучше более сдержанные оттенки?".С Кадони сложно поспорить, ведь блузка и правда напоминает именно москитную сетку. Ну, что ж, зато чувствуется приближение лета... или хотя бы весны.