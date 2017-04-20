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Влад Кадони раскритиковал внешний вид Ольги Бузовой

Сегодня, 10:45
Ольга Бузова успевает всё и сразу. Она и в театре играет, и на сцене поёт и шоу на ТНТ (даже несколько) ведёт. Людей, которые любят считать чужие деньги, скорее всего это бесит. Но открыто своей ненависти они не высказывают или просто подкалывают.

Влад Кадони раскритиковал внешний вид Ольги Бузовой
Как Влад Кадони, который в данный момент является коллегой Ольги по шоу "Бородина против Бузовой".

Влад Кадони раскритиковал внешний вид Ольги Бузовой


Вчера состоялись съемки очередного выпуска, о котором Оля рассказала в Инстаграм:

"Только закончили снимать шоу #ББ, а Кадони зараза, так и не сделал мне комплимент @domkadoni. Я говорю ему, что сегодня я цветочек, а он мне, какой ты цветочек, ты москитная сетка. А у вас какие ассоциации с моим образом сегодня? Идут мне яркие цвета, или лучше более сдержанные оттенки?".

Влад Кадони раскритиковал внешний вид Ольги Бузовой


С Кадони сложно поспорить, ведь блузка и правда напоминает именно москитную сетку. Ну, что ж, зато чувствуется приближение лета... или хотя бы весны.

Влад Кадони раскритиковал внешний вид Ольги Бузовой

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Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 2 236
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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