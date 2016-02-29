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Дженнифер Лопес с избранником на красной дорожке премии «Оскар-2019»

Сегодня, 05:15
Певица Дженнифер Лопес в роскошном наряде на дорожке "Оскара".

Дженнифер Лопес с избранником на красной дорожке премии «Оскар-2019»
Одной из самых ярких звезд на красной дорожке 91-й церемонии "Оскар" уже можно назвать Дженнифер Лопес - 49-летняя звезда выбрала невероятный наряд от Tom Ford.

Дженнифер Лопес с избранником на красной дорожке премии «Оскар-2019»


Платье, словно составленное из множества сверкающих зеркальных осколков, идеально подчеркнуло прекрасную фигуру Джей Ло. Возлюбленный исполнительницы Алекс Родригес остановил свой выбор на традиционном смокинге и бабочке.

Дженнифер Лопес с избранником на красной дорожке премии «Оскар-2019»


Дженнифер Лопес с избранником на красной дорожке премии «Оскар-2019»

← Считанные часы до «Оскара-2019»: фавориты и неожиданные факты о главно... Эмилия Кларк в нежном платье на красной дорожке «Оскар-2019» →

Ключевые слова: Дженнифер Лопес, Алекс Родригес, Оскар-2019

Количество просмотров: 2 782
Автор: Katarina

Автор фото: bta.bg, youtube.com

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