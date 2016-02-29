Дженнифер Лопес с избранником на красной дорожке премии «Оскар-2019»

Одной из самых ярких звезд на красной дорожке 91-й церемонии "Оскар" уже можно назвать Дженнифер Лопес - 49-летняя звезда выбрала невероятный наряд от Tom Ford.Платье, словно составленное из множества сверкающих зеркальных осколков, идеально подчеркнуло прекрасную фигуру Джей Ло. Возлюбленный исполнительницы Алекс Родригес остановил свой выбор на традиционном смокинге и бабочке.