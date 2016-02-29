Платье, словно составленное из множества сверкающих зеркальных осколков, идеально подчеркнуло прекрасную фигуру Джей Ло. Возлюбленный исполнительницы Алекс Родригес остановил свой выбор на традиционном смокинге и бабочке.
Дженнифер Лопес с избранником на красной дорожке премии «Оскар-2019»
Сегодня, 05:15
Певица Дженнифер Лопес в роскошном наряде на дорожке "Оскара".
Одной из самых ярких звезд на красной дорожке 91-й церемонии "Оскар" уже можно назвать Дженнифер Лопес - 49-летняя звезда выбрала невероятный наряд от Tom Ford.
Платье, словно составленное из множества сверкающих зеркальных осколков, идеально подчеркнуло прекрасную фигуру Джей Ло. Возлюбленный исполнительницы Алекс Родригес остановил свой выбор на традиционном смокинге и бабочке.
Платье, словно составленное из множества сверкающих зеркальных осколков, идеально подчеркнуло прекрасную фигуру Джей Ло. Возлюбленный исполнительницы Алекс Родригес остановил свой выбор на традиционном смокинге и бабочке.
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Ключевые слова: Дженнифер Лопес, Алекс Родригес, Оскар-2019
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Количество просмотров: 2 782
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: bta.bg, youtube.com
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Автор фото: bta.bg, youtube.com
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