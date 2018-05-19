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Эмилия Кларк в нежном платье на красной дорожке «Оскар-2019»

Сегодня, 06:02
Актриса Эмилия Кларк остановила свой выбор на нежно-сиреневом наряде.

Эмилия Кларк в нежном платье на красной дорожке «Оскар-2019»
Для появления на главной кинопремии года Эмилия Кларк предпочла оригинальное платье и выглядела на дорожке очень необычно и элегантно.

Эмилия Кларк в нежном платье на красной дорожке «Оскар-2019»


Мягкий блеск наряда удачно дополнили ювелирные украшения, сборки на талии подчеркнули фигуру Эмилии и сделали весь образ одним из самых запоминающихся. Кларк уже представила со сцены одну из композиций, номинированную в категории "Лучшая песня".

Эмилия Кларк в нежном платье на красной дорожке «Оскар-2019»


Эмилия Кларк в нежном платье на красной дорожке «Оскар-2019»

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Ключевые слова: Эмилия Кларк, Оскар-2019

Количество просмотров: 3 354
Автор: Katarina

Автор фото: pagesix.rom, glamour.com, celebmafia.com

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