Мягкий блеск наряда удачно дополнили ювелирные украшения, сборки на талии подчеркнули фигуру Эмилии и сделали весь образ одним из самых запоминающихся. Кларк уже представила со сцены одну из композиций, номинированную в категории "Лучшая песня".
Эмилия Кларк в нежном платье на красной дорожке «Оскар-2019»
Сегодня, 06:02
Актриса Эмилия Кларк остановила свой выбор на нежно-сиреневом наряде.
Для появления на главной кинопремии года Эмилия Кларк предпочла оригинальное платье и выглядела на дорожке очень необычно и элегантно.
Мягкий блеск наряда удачно дополнили ювелирные украшения, сборки на талии подчеркнули фигуру Эмилии и сделали весь образ одним из самых запоминающихся. Кларк уже представила со сцены одну из композиций, номинированную в категории "Лучшая песня".
Мягкий блеск наряда удачно дополнили ювелирные украшения, сборки на талии подчеркнули фигуру Эмилии и сделали весь образ одним из самых запоминающихся. Кларк уже представила со сцены одну из композиций, номинированную в категории "Лучшая песня".
← Дженнифер Лопес с избранником на красной дорожке премии «Оскар-2019» Шарлиз Терон в неоднозначном платье с открытой спиной на «Оскар-2019» →
Ключевые слова: Эмилия Кларк, Оскар-2019
Количество просмотров: 3 354
Количество просмотров: 3 354
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: pagesix.rom, glamour.com, celebmafia.com
Поделись с друзьями:
Автор фото: pagesix.rom, glamour.com, celebmafia.com
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Загрузка...
«Оскар-2019»: лучший фильм и победители во всех номинациях В Лос-Анджелесе вручены все награды 91-й церемонии "Оскар".
Красная дорожка «Оскара-2019»: Брэдли Купер и Ирина Шейк Одна из самых стильных пар вечера Ирина Шейк и Брэдли Купер на торжественной дорожке.
Шарлиз Терон в неоднозначном платье с открытой спиной на «Оскар-2019» Актриса Шарлиз Терон на красной дорожке премии "Оскар".
Эмилия Кларк в нежном платье на красной дорожке «Оскар-2019» Актриса Эмилия Кларк остановила свой выбор на нежно-сиреневом наряде.