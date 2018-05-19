Эмилия Кларк в нежном платье на красной дорожке «Оскар-2019»

Для появления на главной кинопремии года Эмилия Кларк предпочла оригинальное платье и выглядела на дорожке очень необычно и элегантно.Мягкий блеск наряда удачно дополнили ювелирные украшения, сборки на талии подчеркнули фигуру Эмилии и сделали весь образ одним из самых запоминающихся. Кларк уже представила со сцены одну из композиций, номинированную в категории "Лучшая песня".