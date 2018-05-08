Красная дорожка «Оскара-2019»: Брэдли Купер и Ирина Шейк

Брэдли Купер в этом году номинирован как лучший актер за роль в фильме "Звезда родилась", который также стал его режиссерским дебютом. Лента представлена в восьми категориях. Звездная пара Купер и Шейк приковали к себе внимание фотографов, которые долго не отпускали их с дорожки.Ирина Шейк появилась на церемонии в невероятном платье с открытой спиной и оригинальными декоративными элементами - поясом и золотой бахромой на манжетах и талии. Компанию Брэдли и Ирине составила мама актера.