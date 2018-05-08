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Красная дорожка «Оскара-2019»: Брэдли Купер и Ирина Шейк

Сегодня, 07:34
Одна из самых стильных пар вечера Ирина Шейк и Брэдли Купер на торжественной дорожке.

Красная дорожка «Оскара-2019»: Брэдли Купер и Ирина Шейк
Брэдли Купер в этом году номинирован как лучший актер за роль в фильме "Звезда родилась", который также стал его режиссерским дебютом. Лента представлена в восьми категориях. Звездная пара Купер и Шейк приковали к себе внимание фотографов, которые долго не отпускали их с дорожки.

Красная дорожка «Оскара-2019»: Брэдли Купер и Ирина Шейк


Красная дорожка «Оскара-2019»: Брэдли Купер и Ирина Шейк


Ирина Шейк появилась на церемонии в невероятном платье с открытой спиной и оригинальными декоративными элементами - поясом и золотой бахромой на манжетах и талии. Компанию Брэдли и Ирине составила мама актера.

Красная дорожка «Оскара-2019»: Брэдли Купер и Ирина Шейк


Красная дорожка «Оскара-2019»: Брэдли Купер и Ирина Шейк

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Ключевые слова: Ирина Шейк, Брэдли Купер, Оскар-2019

Количество просмотров: 4 277
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, stylecaster.com, google.news.com, cosmopolitan.com

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