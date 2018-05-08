Ирина Шейк появилась на церемонии в невероятном платье с открытой спиной и оригинальными декоративными элементами - поясом и золотой бахромой на манжетах и талии. Компанию Брэдли и Ирине составила мама актера.
Красная дорожка «Оскара-2019»: Брэдли Купер и Ирина Шейк
Сегодня, 07:34
Одна из самых стильных пар вечера Ирина Шейк и Брэдли Купер на торжественной дорожке.
Брэдли Купер в этом году номинирован как лучший актер за роль в фильме "Звезда родилась", который также стал его режиссерским дебютом. Лента представлена в восьми категориях. Звездная пара Купер и Шейк приковали к себе внимание фотографов, которые долго не отпускали их с дорожки.
Ирина Шейк появилась на церемонии в невероятном платье с открытой спиной и оригинальными декоративными элементами - поясом и золотой бахромой на манжетах и талии. Компанию Брэдли и Ирине составила мама актера.
Ирина Шейк появилась на церемонии в невероятном платье с открытой спиной и оригинальными декоративными элементами - поясом и золотой бахромой на манжетах и талии. Компанию Брэдли и Ирине составила мама актера.
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Ключевые слова: Ирина Шейк, Брэдли Купер, Оскар-2019
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Количество просмотров: 4 277
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, stylecaster.com, google.news.com, cosmopolitan.com
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Автор фото: instagram, stylecaster.com, google.news.com, cosmopolitan.com
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