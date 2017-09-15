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Леди Гага появилась на «Оскаре» в бриллиантовом колье за $40 миллионов

Сегодня, 03:12
Певица Леди Гага блистала в этот вечер не только голосом, но и выдающимся, во всех смыслах, бриллиантом.

Леди Гага появилась на «Оскаре» в бриллиантовом колье за $40 миллионов
Самые разные ювелирные украшения с бриллиантами - давние спутники звезд на главной кинопремии мира "Оскар". Однако среди всех этих удивительных колье, диадем, браслетов и колец иногда встречаются настоящие сокровища, а именно очень редкие бриллианты. Исполнительнице и актрисе Леди Гаге невероятно повезло появиться на церемонии именно в таком украшении.

Леди Гага появилась на «Оскаре» в бриллиантовом колье за $40 миллионов


Леди Гага появилась на «Оскаре» в бриллиантовом колье за $40 миллионов


Её колье с огромным бриллиантом приковало к себе всеобщее внимание - его стоимость составляет почти 40 миллионов долларов. Невероятных размеров желтый бриллиант в 128 карат от Tiffany & Co просто затмил все остальные украшения звезд. Впервые мир увидел этот драгоценный камень в колье легенды Голливуда Одри Хепберн в 1961 году.

Леди Гага появилась на «Оскаре» в бриллиантовом колье за $40 миллионов


Леди Гага появилась на «Оскаре» в бриллиантовом колье за $40 миллионов


Напомним, что Леди Гага стала обладательницей "Оскара-2019" за лучшую песню - "Shallow" из ленты "Звезда родилась".

Леди Гага появилась на «Оскаре» в бриллиантовом колье за $40 миллионов


Леди Гага появилась на «Оскаре» в бриллиантовом колье за $40 миллионов

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Ключевые слова: Леди Гага, Одри Хепберн, Оскар-2019

Количество просмотров: 429
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, eveningstandart.com, spin.com, worldpronews.com, popsugar.com

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