Леди Гага появилась на «Оскаре» в бриллиантовом колье за $40 миллионов

Самые разные ювелирные украшения с бриллиантами - давние спутники звезд на главной кинопремии мира "Оскар". Однако среди всех этих удивительных колье, диадем, браслетов и колец иногда встречаются настоящие сокровища, а именно очень редкие бриллианты. Исполнительнице и актрисе Леди Гаге невероятно повезло появиться на церемонии именно в таком украшении.Её колье с огромным бриллиантом приковало к себе всеобщее внимание - его стоимость составляет почти 40 миллионов долларов. Невероятных размеров желтый бриллиант в 128 карат от Tiffany & Co просто затмил все остальные украшения звезд. Впервые мир увидел этот драгоценный камень в колье легенды Голливуда Одри Хепберн в 1961 году.Напомним, что Леди Гага стала обладательницей "Оскара-2019" за лучшую песню - "Shallow" из ленты "Звезда родилась".