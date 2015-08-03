«Главная звезда» красной дорожки «Оскара» Билли Портер поведал, почему он пришел на премию в пышном платье-смокинге

Чего только ни видала красная дорожка "Оскара" за долгие годы (первая церемония вручения кинонаград состоялась в 1929 году), но такого наряда, да ещё и на мужчине, пожалуй, точно не было. При появлении Билли Портера не только звездные гости, но даже фотографы буквально онемели от удивления - актер предстал перед ними в бархатном смокинге, который одновременно был платьем с пышной юбкой в пол.Всё это торжество моды дополнилось кольцами и бабочкой. В шоке и пользователи сети, многим из которых такой смелый выход пришелся по душе и даже показался очень оригинальным и свежим решением. Вот что о своём образе думает сам Портер: "Теперь моя цель - быть ходячим произведением политического искусства каждый раз, когда я появляюсь на мероприятиях, и бросать вызов типичным ожиданиям. Что такое маскулинность? Женщины каждый день носят брюки, но стоит мужчине появиться в платье - моря выходят из берегов. У меня есть смелость сломать этот стереотип. Я уверен, что мужчинам хотелось бы больше играть с образами на красных дорожках. Но наша индустрии только маскируется под инклюзивную, а на деле мужчины боятся выйти за пределы этого статус-кво, потому что тогда их могут назвать женственными, а значит они никогда не получат "мужественную" роль, роль супергероя. Мне всегда хотелось примерить бальное платье, но я не знал, когда и куда я мог бы его надеть". На красной дорожке Билли появился в компании своего супруга.