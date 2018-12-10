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Вечеринка Vanity Fair: Кендалл Дженнер в откровенном платье без нижнего белья и самые эффектные наряды

Сегодня, 04:29
Традиционная афтепати "Оскара" от журнала Vanity Fair состоялась в Беверли-Хиллз - модель Кендалл Дженнер вновь удивила своим образом.

Вечеринка Vanity Fair: Кендалл Дженнер в откровенном платье без нижнего белья и самые эффектные наряды

"Послеоскаровская" вечеринка, а точнее её торжественная дорожка, зачастую привлекает даже больше внимания, чем красная дорожка "Оскара". Ведь на Vanity Fair собирается гораздо больше звезд, чем на кинопремии, а их наряды не только более эффектные, но порой и слишком откровенные. На минувшей вечеринке особо отличилась Кендалл Дженнер, выбравшая для выхода в свет умопомрачительное платье и оставившая дома нижнее белье.

Вечеринка Vanity Fair: Кендалл Дженнер в откровенном платье без нижнего белья и самые эффектные наряды


Вечеринка Vanity Fair: Кендалл Дженнер в откровенном платье без нижнего белья и самые эффектные наряды


Другие запоминающиеся наряды вечеринки:

Майли Сайрус
Вечеринка Vanity Fair: Кендалл Дженнер в откровенном платье без нижнего белья и самые эффектные наряды


Алессандра Амбросио
Вечеринка Vanity Fair: Кендалл Дженнер в откровенном платье без нижнего белья и самые эффектные наряды


Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм
Вечеринка Vanity Fair: Кендалл Дженнер в откровенном платье без нижнего белья и самые эффектные наряды


Вечеринка Vanity Fair: Кендалл Дженнер в откровенном платье без нижнего белья и самые эффектные наряды


Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Вечеринка Vanity Fair: Кендалл Дженнер в откровенном платье без нижнего белья и самые эффектные наряды


Вечеринка Vanity Fair: Кендалл Дженнер в откровенном платье без нижнего белья и самые эффектные наряды


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Ключевые слова: Оскар-2019, Vanity Fair

Количество просмотров: 13 390
Автор: Katarina

Автор фото: hollywoodlife.com, celebfirst.com, gotceleb.com, hawtcelebs.com, pastefs.com, elle.com

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Вечеринка Vanity Fair: Кендалл Дженнер в откровенном платье без нижнего белья и самые эффектные наряды Традиционная афтепати "Оскара" от журнала Vanity Fair состоялась в Беверли-Хиллз - модель Кендалл Дженнер вновь удивила своим образом.
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