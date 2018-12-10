Вечеринка Vanity Fair: Кендалл Дженнер в откровенном платье без нижнего белья и самые эффектные наряды

"Послеоскаровская" вечеринка, а точнее её торжественная дорожка, зачастую привлекает даже больше внимания, чем красная дорожка "Оскара". Ведь на Vanity Fair собирается гораздо больше звезд, чем на кинопремии, а их наряды не только более эффектные, но порой и слишком откровенные. На минувшей вечеринке особо отличилась Кендалл Дженнер, выбравшая для выхода в свет умопомрачительное платье и оставившая дома нижнее белье.
Другие запоминающиеся наряды вечеринки:
Майли Сайрус
Алессандра Амбросио
Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Ключевые слова: Оскар-2019
, Vanity Fair
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Автор: Katarina
Автор фото: hollywoodlife.com, celebfirst.com, gotceleb.com, hawtcelebs.com, pastefs.com, elle.com
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