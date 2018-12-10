Вечеринка Vanity Fair: Кендалл Дженнер в откровенном платье без нижнего белья и самые эффектные наряды

"Послеоскаровская" вечеринка, а точнее её торжественная дорожка, зачастую привлекает даже больше внимания, чем красная дорожка "Оскара". Ведь на Vanity Fair собирается гораздо больше звезд, чем на кинопремии, а их наряды не только более эффектные, но порой и слишком откровенные. На минувшей вечеринке особо отличилась Кендалл Дженнер, выбравшая для выхода в свет умопомрачительное платье и оставившая дома нижнее белье.Другие запоминающиеся наряды вечеринки:Майли СайрусАлессандра АмбросиоРози Хантингтон-Уайтли и Джейсон СтэтхэмДженнифер Лопес и Алекс Родригес