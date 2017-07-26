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Рене Зеллвегер вышла в свет после длительного перерыва и показала обновленную фигуру

Сегодня, 01:18
Звезда фильмов о Бриджит Джонс Рене Зеллвегер порадовала поклонников своим выходом на послеоскаровской вечеринке.

Рене Зеллвегер вышла в свет после длительного перерыва и показала обновленную фигуру
49-летняя актриса возвращается в кино и светскую жизнь после перерыва в несколько лет - сама Рене объясняет эту паузу тем, что ей хотелось иметь больше свободного времени, чтобы попробовать что-то новое, быть не просто актрисой, а многогранной личностью: "Когда я снималась, у меня постоянно ни на что не хватало времени" - призналась Зеллвегер.

Рене Зеллвегер вышла в свет после длительного перерыва и показала обновленную фигуру


Рене Зеллвегер вышла в свет после длительного перерыва и показала обновленную фигуру


Для появления на традиционной после премии "Оскар" вечеринки журнала Vanity Fair, актриса выбрала стильное облегающее платье с вырезом до берда, отлично подчеркнувшее её стройную фигуру. "Какая точеная фигурка, она стала красоткой!" - пишут восхищенные поклонники.

Рене Зеллвегер вышла в свет после длительного перерыва и показала обновленную фигуру

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Ключевые слова: Рене Зеллвегер, Оскар-2019, Vanity Fair

Количество просмотров: 1 885
Автор: Katarina

Автор фото: news.com.au, people.com, eonline.com, closerweekly.com

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