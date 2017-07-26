Для появления на традиционной после премии "Оскар" вечеринки журнала Vanity Fair, актриса выбрала стильное облегающее платье с вырезом до берда, отлично подчеркнувшее её стройную фигуру. "Какая точеная фигурка, она стала красоткой!" - пишут восхищенные поклонники.
Рене Зеллвегер вышла в свет после длительного перерыва и показала обновленную фигуру
Сегодня, 01:18
Звезда фильмов о Бриджит Джонс Рене Зеллвегер порадовала поклонников своим выходом на послеоскаровской вечеринке.
49-летняя актриса возвращается в кино и светскую жизнь после перерыва в несколько лет - сама Рене объясняет эту паузу тем, что ей хотелось иметь больше свободного времени, чтобы попробовать что-то новое, быть не просто актрисой, а многогранной личностью: "Когда я снималась, у меня постоянно ни на что не хватало времени" - призналась Зеллвегер.
Для появления на традиционной после премии "Оскар" вечеринки журнала Vanity Fair, актриса выбрала стильное облегающее платье с вырезом до берда, отлично подчеркнувшее её стройную фигуру. "Какая точеная фигурка, она стала красоткой!" - пишут восхищенные поклонники.
Для появления на традиционной после премии "Оскар" вечеринки журнала Vanity Fair, актриса выбрала стильное облегающее платье с вырезом до берда, отлично подчеркнувшее её стройную фигуру. "Какая точеная фигурка, она стала красоткой!" - пишут восхищенные поклонники.
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Ключевые слова: Рене Зеллвегер, Оскар-2019, Vanity Fair
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Количество просмотров: 1 885
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: news.com.au, people.com, eonline.com, closerweekly.com
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Автор фото: news.com.au, people.com, eonline.com, closerweekly.com
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