Рене Зеллвегер вышла в свет после длительного перерыва и показала обновленную фигуру

49-летняя актриса возвращается в кино и светскую жизнь после перерыва в несколько лет - сама Рене объясняет эту паузу тем, что ей хотелось иметь больше свободного времени, чтобы попробовать что-то новое, быть не просто актрисой, а многогранной личностью: "Когда я снималась, у меня постоянно ни на что не хватало времени" - призналась Зеллвегер.Для появления на традиционной после премии "Оскар" вечеринки журнала Vanity Fair, актриса выбрала стильное облегающее платье с вырезом до берда, отлично подчеркнувшее её стройную фигуру. "Какая точеная фигурка, она стала красоткой!" - пишут восхищенные поклонники.