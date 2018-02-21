Поклонники едва узнали в женщине - "челночнице" Кэмерон Диас

Любая знаменитость рано или поздно устаёт от желания всегда выглядеть "на все сто" и позволяет себе слегка расслабиться и не думать о своём внешнем виде. Но 46-летняя Кэмерон Диас, кажется, переборщила с "релаксом" и появилась на улице в довольно неаккуратном виде без капли макияжа."Дополнили" образ звезды сразу три объемные сумки, из-за чего у поклонников сразу возникла ассоциация с челночницами - теми самыми женщинами, которые в 90-е перевозили товары в огромных клетчатых сумках. "Выглядит старше своих лет, ужасный стиль", "Кэмерон, что ты творишь?!" - негодуют пользователи сети.