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Поклонники едва узнали в женщине - "челночнице" Кэмерон Диас

Вчера, 03:28
В ужасно неопрятном виде звезда Голливуда Кэмерон Диас была замечена накануне в Лос-Анджелесе.

Поклонники едва узнали в женщине - "челночнице" Кэмерон Диас
Любая знаменитость рано или поздно устаёт от желания всегда выглядеть "на все сто" и позволяет себе слегка расслабиться и не думать о своём внешнем виде. Но 46-летняя Кэмерон Диас, кажется, переборщила с "релаксом" и появилась на улице в довольно неаккуратном виде без капли макияжа.

Поклонники едва узнали в женщине - "челночнице" Кэмерон Диас


Поклонники едва узнали в женщине - "челночнице" Кэмерон Диас


"Дополнили" образ звезды сразу три объемные сумки, из-за чего у поклонников сразу возникла ассоциация с челночницами - теми самыми женщинами, которые в 90-е перевозили товары в огромных клетчатых сумках. "Выглядит старше своих лет, ужасный стиль", "Кэмерон, что ты творишь?!" - негодуют пользователи сети.

Поклонники едва узнали в женщине - "челночнице" Кэмерон Диас


Поклонники едва узнали в женщине - "челночнице" Кэмерон Диас

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Ключевые слова: Кэмерон Диас

Количество просмотров: 6 877
Автор: Katarina

Автор фото: mejorimagen.eu, euwoman.xyz, deloox.com.br, pinterest.com

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